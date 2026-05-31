محافظ المنيا: رصد 700 حيازة زراعية وهمية بديرمواس وإحالة متورطين للتحقيق

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ديرمواس، المجمع الزراعي والوحدة البيطرية بقرية تل بني عمران، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، والوقوف على انتظام سير العمل وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الهادفة إلى تحسين جودة الحياة بالريف المصري.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس محمد عبد الحميد، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، الذي أوضح أن المجمع الزراعي يخدم نحو 3000 مزارع بقرى تل بني عمران والحاج قنديل والعمارية الشرقية والعمارية الغربية، بإجمالي مساحة زراعية تقترب من 2000 فدان، ويوفر مختلف الخدمات الزراعية والإرشادية وصرف مستلزمات الإنتاج للمزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الجمعية الزراعية يتوافر بها نحو 1000 شيكارة من سماد اليوريا (46% أزوت)، بإجمالي كمية تصل إلى 50 طنًا، يتم صرفها للمزارعين بسعر 290 جنيهًا للشيكارة، لخدمة المزارعين بقرى تل بني عمران والحاج قنديل والعمارية الشرقية والعمارية الغربية، بما يضمن تلبية احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الزراعة نفذت حملات مكثفة لمراجعة ومعاينة الحيازات الزراعية على أرض الواقع للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث تم رصد نحو 700 حيازة وهمية بمركز ديرمواس واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يضمن عدالة توزيع الأسمدة والتقاوي والمبيدات ووصولها إلى الحائزين الفعليين.

وأكد المهندس عبد الحميد أن أعمال المراجعة والمعاينة تستهدف إحكام الحيازات الزراعية من خلال منظومة إلكترونية تحقق معايير الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، مطمئنًا المزارعين إلى توافر مستلزمات الإنتاج وصرف المقررات المخصصة لهم وفق الضوابط المنظمة.

وناشد محافظ المنيا المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات أو حيازات زراعية وهمية قد يتم رصدها، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بحزم مع أي محاولات للاستيلاء على الدعم أو صرف مستحقات دون وجه حق، حفاظًا على حقوق المزارعين المستحقين.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفات التي تم رصدها، وإحالة عدد منها إلى جهات التحقيق المختصة، فضلًا عن إحالة اثنين من الموظفين المتورطين في تسهيل تلك المخالفات، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو تؤثر على وصول الدعم لمستحقيه، وأن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء.

كما تفقد المحافظ الوحدة البيطرية بالقرية، حيث استمع إلى شرح من الدكتور محمد سيد، مدير الإدارة البيطرية بديرمواس، الذي أوضح أن الوحدة تستقبل نحو 300 حالة شهريًا، وتقدم خدمات الكشف البيطري والعلاج والرعاية والتلقيح الاصطناعي والكشف بالسونار وتشخيص الأمراض الباطنية، إلى جانب تنفيذ برامج العلاج الجماعي ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وعلاج الديدان الداخلية بالمجان.

وأضاف مدير الإدارة البيطرية أن الوحدة تواصل تنفيذ أعمال التحصين ضد الأمراض الوبائية، وفي مقدمتها الحمى القلاعية، ضمن الحملات القومية للتحصين، حيث تم تحصين نحو 700 رأس ماشية من خلال الوحدة، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.