ضمن مشروعات حياة كريمة.. محافظ المنيا يتفقد مجمع خدمات تل بني عمران في ديرمواس

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ديرمواس، مجمع الخدمات الحكومية بقرية تل بني عمران، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال مجمعات الخدمات المتكاملة التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

واستمع المحافظ إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها المجمع، والتي تشمل خدمات الإدارة الهندسية واستخراج تراخيص البناء والهدم والتصالح، إلى جانب خدمات التموين والبريد والتضامن الاجتماعي ورخص الإشغالات، حيث يخدم المجمع أكثر من 45 ألف مواطن من أهالي قرى تل بني عمران والحاج قنديل والعمارية الشرقية والعمارية الغربية، بما يسهم في إنجاز المعاملات الحكومية داخل مكان واحد ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

كما اطلع المحافظ على معدلات الأداء داخل المجمع، حيث يستقبل ما يقرب من 1500 مواطن شهريًا، بما يعكس حجم الإقبال على الخدمات المقدمة ودور المجمع في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.

مجمعات الخدمات الحكومية

أكد اللواء عماد كدواني أن مجمعات الخدمات الحكومية تمثل أحد أبرز ثمار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لما توفره من خدمات متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تطوير البنية الخدمية بالقرى وتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى المعيشة في الريف المصري.

ووجه المحافظ العاملين بالمجمع بضرورة الحفاظ على الأصول والممتلكات العامة، وحسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم بأعلى مستوى من الكفاءة، كما دعا أهالي القرية إلى الحفاظ على الأثاث والتجهيزات والأجهزة الموجودة بالمجمع باعتبارها ملكية عامة تم إنشاؤها لخدمتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن استدامة الاستفادة منها للأجيال القادمة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد محمود رئيس مركز ومدينة ديرمواس.