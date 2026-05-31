مستشفى العدوة بالمنيا ينجح في إجراء جراحة نادرة تنقذ حياة رضيعة عمرها 28 يوماً

تمكن الفريق الطبي بمستشفى العدوة المركزي شمال المنيا من إنقاذ حياة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 28 يوماً، بعد خضوعها لتدخل جراحي عاجل ودقيق في الصدر، لتغادر المستشفى بصحية وتتنفس بشكل طبيعي، عائدة إلى أحضان أسرتها بعد رحلة علاجية ناجحه تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

​فقد استقبلت المستشفى الطفله الرضيعة وهي تصارع من أجل التنفس وتعاني من وضع صحي حرج للغاية تضمن هبوطاً حاداً في نسب الأكسجين بالدم مع نهجان وفشل الاستجابة لجهاز التنفس المساعد (CPAP) وعيباً نادراً يُعرف بـ "الانتفاخ الفصي الخلقي" (Congenital Lobar Emphysema)، الأمر الذي أدى لتضخم أحد فصوص الرئة بشكل كبير ، مما تسبب في انكماش الرئة السليمة تماماً وإزاحة القلب عن مكانه الطبيعي.

​وقام الفريق الطبي المكون من الدكتور مصطفى محمد السيد مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد عماد فايز مدرس مساعد وأخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عبد الجواد مدرس مساعد وأخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد صلاح استشاري التخدير ومن فريق التمريض إسراء مخيمر، بالتدخل الفوري وإجراء جراحة دقيقة لاستئصال الفص الرئوي المريض تشريحياً (Anatomical Lobectomy)، وبمجرد استئصال الجزء المتضخم، عادت الرئة السليمة للتمديد بشكل طبيعي ، وعاد القلب لمكانه ونبضه الطبيعي، وعلى مدار 5 أيام من الرعاية الفائقة داخل قسم الحضانات والمبتسرين، تعافت الطفلة تماما.