تحركات ميدانية مكثفة للزراعة خلال العيد.. متابعة المحاصيل وتوفير الأسمدة بالمحافظات

واصل قطاع الزراعة متابعة أعمال غرف العمليات بالمديريات المختلفة، تحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، لمتابعة انتظام العمل داخل المنظومة الزراعية على مستوى المحافظات ، وذلك في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار الجهود الميدانية المكثفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك،

وقام الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، بجولة تفقدية شملت غرفة عمليات مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى المرور على عدد من المراكز الإدارية، برفقة أعضاء غرفة العمليات، وذلك لمتابعة الحالة العامة للزراعات الصيفية، والتأكد من انتظام عمل لجان المتابعة في مختلف المراكز، ورصد الحالة الزراعية على أرض الواقع، إلى جانب متابعة توريد الأقماح المحلية.

وخلال الجولة، تم الاطمئنان على توافر كميات الأسمدة الآزوتية داخل مخازن الجمعيات الزراعية، وجاهزيتها للتوزيع على المزارعين من خلال منظومة «كارت الفلاح» والدفع الإلكتروني، مع التشديد على ضرورة التيسير في عمليات الصرف وفقًا للحصر الفعلي على الطبيعة والمقررات الوزارية المعتمدة، دون تحميل المزارعين أي أعباء إضافية.

وشدد «شطا» على أهمية استمرار يقظة غرف العمليات ولجان المتابعة الميدانية، مع مواصلة تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين خلال فترات الإجازات، مؤكدًا توجيه مديري الإدارات بسرعة التعامل مع أي معوقات تقنية قد تواجه المزارعين أثناء استخدام «كارت الفلاح»، بما يضمن استمرار تدفق الأسمدة لمستحقيها دون تعطيل.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات، الالتزام الكامل بتعليمات وزير الزراعة بشأن عدم توقف صرف الأسمدة خلال إجازة عيد الأضحى، نظرًا لتزامنها مع الاحتياجات الحرجة للمحاصيل الصيفية، بما يضمن استقرار المنظومة الزراعية واستمرار تقديم الدعم اللازم للمزارعين في مواقعهم.