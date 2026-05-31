شركة عالمية توسع استثماراتها فى مصر وتستهدف توفير 11 ألف فرصة عمل

في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الاستثمارات وتنمية صناعة التعهيد فى مصر، تعتزم شركة كونسنتركس Concentrix مصر المتخصصة في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال التوسع فى استثماراتها فى مصر فى ٥ محافظات جديدة وزيادة عدد العاملين بها بنحو ١١ ألف موظف خلال عامين ليصل عدد العاملين فيها إلى ٣٥ ألف موظف بنهاية عام ٢٠٢٨.

وبحث المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عمرو صبحي، رئيس شركة كونسنتركس Concentrix مصر جهود الشركة في تنفيذ خطتها للتوسع في السوق المصري وخلق فرص عمل جديدة بمراكزها، وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية.

وذلك بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندس محمود صفراطه نائب الرئيس التنفيذي لـ"إيتيدا" لتنمية أسواق تكنولوجيا المعلومات، وعلياء إسماعيل مدير قسم التطبيقات الجديدة بشركة كونسنتركس مصر.

مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

وكانت شركة "كونسنتركس Concentrix" العالمية قد وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في يناير 2025 بهدف التوسع في عمليات الشركة بمصر من خلال ضخ استثمارات بالسوق المصرية، بنحو مليار دولار تساهم في توفير 16 ألف فرصة عمل جديدة بنهاية عام 2028.

في هذا الاطار اكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استمرار شركة "كونسنتركس" في تنفيذ خططها التوسعية وزيادة استثماراتها في السوق المصري وما تحققه الشركة من معدلات نمو متسارعة، سواء في أعداد العاملين أو التوسع الجغرافي في مختلف المحافظات يعكس جاذبية بيئة الأعمال المصرية وتزايد اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مصر باعتبارها مركزًا عالميًا لخدمات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن السوق المصري يشهد توسعًا متزايدًا من جانب العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد في ضوء ما توفره الدولة من بنية تحتية رقمية متطورة، وبيئة أعمال جاذبة، إلى جانب توافر الكفاءات الشابة المؤهلة لتقديم الخدمات لعملاء الشركات في مختلف الأسواق حول العالم.

كما أوضح المهندس رأفت هندي اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوسع في برامج التدريب المتخصص لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، وربط مخرجات التدريب باحتياجات الشركات، بما يسهم في تحفيز الشركات على التوسع في حجم أعمالها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وتوفير فرص عمل متميزة للشباب، وزيادة صادرات مصر الرقمية.

من جانبه أوضح عمرو صبحي رئيس شركة كونسنتركس مصر خطط الشركة التوسعية في مصر، مشيرا إلى زيادة عدد العاملين لديها في مصر من نحو 150 موظفًا عند بدء نشاطها عام 2009 إلى نحو 24 ألف موظف حاليًا، بما يجعل مصر ثالث أكبر مركز تشغيل للشركة عالميًا من بين 72 دولة تعمل بها الشركة بعد الهند والفلبين، والأكبر على مستوى المنطقة. كما تستهدف الشركة زيادة عدد العاملين لديها إلى 28 ألف موظف بنهاية العام الجاري، ثم إلى 31 ألف موظف خلال العام المقبل، وصولًا إلى 35 ألف موظف خلال عامين، في ظل تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ نحو 20%؛ موضحا انتشار مراكز الشركة في مصر، والتي تضم حاليًا 13 مركزا في عدد من المحافظات، مع خطط لإضافة 5 مراكز جديدة خلال عامين، بما في ذلك التوسع في محافظات الدلتا وصعيد مصر.

هذا وقد شهد الاجتماع مناقشة توجهات الشركة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات وخدمات العملاء، وتعاونها مع الجامعات والمناطق التكنولوجية لتأهيل الكوادر الشابة وربط التدريب بمتطلبات سوق العمل. إلى جانب بحث فرص التعاون في التوسع ببرامج “التدريب من أجل التوظيف” لتأهيل الشباب للعمل في مجالات خدمات التعهيد والتخصصات التقنية واللغات الأجنبية، خاصة الألمانية والفرنسية والإسبانية.

جدير بالذكر أن شركة "كونسنتركس مصر" تقدم خدماتها بـ 12 لغة مختلفة من بينها الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، لعملائها بجميع المناطق الرئيسية حول العالم وهي: أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، وكندا، وأمريكا الجنوبية، وتشمل هذه الخدمات مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل التجارة الإلكترونية، والاتصالات، والسياحة، والتكنولوجيا، والبنوك، والتكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، والإعلام، والنقل.