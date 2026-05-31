لتقليل الكثافة.. محافظ المنيا يتفقد توسعات مدرسة تل بني عمران الابتدائية

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توسعات مدرسة تل بني عمران الابتدائية بمركز ديرمواس، التي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم، بما يواكب جهود الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال جولته، تفقد المحافظ التوسعات الجديدة بالمدرسة، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية، بهدف استيعاب أعداد أكبر من الطلاب، وتقليل كثافات الفصول، والقضاء على نظام الفترات المسائية، بما يوفر بيئة تعليمية أكثر ملاءمة وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

واستمع المحافظ إلى شرح من محمد عبد السميع، مدير الإدارة التعليمية بديرمواس، الذي أوضح أن المدرسة تعد إحدى المشروعات التعليمية التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتضم حاليًا 19 فصلًا دراسيًا، منها 6 فصول لرياض الأطفال و13 فصلًا للمرحلة الابتدائية، بما يسهم في تحسين الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء القرية والقرى المجاورة.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن مشروعات «حياة كريمة» أحدثت طفرة ملموسة في البنية التحتية التعليمية داخل القرى، وأسهمت في توفير مدارس ومنشآت تعليمية حديثة تدعم جودة التعليم وتوفر بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين.

وأضاف المحافظ أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تنطلق من الاهتمام بالنشء وتوفير بيئة تعليمية متكاملة، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء وعي الأجيال الجديدة وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء حاضر ومستقبل الوطن.

وخلال الجولة، وجه المحافظ مدير الإدارة التعليمية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير شتلات الأشجار وتوزيعها على المدارس لزراعتها داخل الأفنية والمساحات المتاحة، في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدارس، وخلق بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب، ورفع الوعي البيئي لديهم منذ الصغر.