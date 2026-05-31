صور متداولة لـ منة شلبي وأحمد الجنايني خلال أداء فريضة الحج

تواجدت الفنانة منة شلبي في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي، حيث ظهرت برفقة زوجها المنتج أحمد الجنايني وسط الأجواء الإيمانية التي يعيشها ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع متداولة من رحلتهما، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي حرص على الدعاء لهما وتقديم التهاني بهذه المناسبة المباركة.

ويشهد موسم الحج هذا العام مشاركة عدد من نجوم الفن والإعلام، الذين فضلوا التفرغ لأداء المناسك والاستمتاع بالأجواء الروحانية بعيدًا عن الأضواء والارتباطات المهنية.

وأبدى جمهور منة شلبي اهتمامًا كبيرًا بالصور المتداولة من رحلتها، معبرين عن سعادتهم بأدائها فريضة الحج، متمنين لها القبول وحجًا مبرورًا.