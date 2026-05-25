لأول مرة.. منة شلبي وأحمد داود وأحمد مالك نجوم العيد على قنوات ART

تعرض قناة ART أفلام في أول أيام عيد الأضحى المبارك وفي تمام الساعة التاسعة مساء ولأول مرة فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، تأليف وإخراج هبة يسري.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حيث يلقي الضوء على علاقات الحب بين الأصدقاء.

الفيلم يعاد عرضه ثاني يوم العيد الساعة ٢:٣٠ ظهرا، وثالث يوم العيد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

فيلم 6 أيام

كما تعرض القناة في ثاني أيام العيد الساعة التاسعة مساء ولأول مرة فيلم "٦ أيام" بطولة أحمد مالك، آية سماحة، تأليف وائل حمدي، إخراج كريم شعبان، تدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي حول فكرة الحب والصداقة من خلال "يوسف" و"عالية" اللذين تفرق بينهما دروب قهرية خلال دراستهما في المرحلة الثانوية، ثم تجمعهما الصدفة بعد سنوات طويلة بعد أن اتخذ كل منهما مسارا مختلفا في الحياة.

الفيلم يعاد عرضه ثالث يوم العيد الساعة ٢:٣٠ ظهرا، ورابع يوم العيد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.