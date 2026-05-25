طقس العيد | الأرصاد تكشف مفاجأة عن درجات حرارة أيام الأضحى

حالة من الاهتمام لحالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى وأيام الاجازات، وسط تحذيرات من شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء ، وقفة عرفات ، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلاً.



ويشهد الطقس غدا ​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ومتوقع أيضا ​نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحراة المتوقعة

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غدا بكافة أنحاء الجمهورية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 19

​السواحل الشمالية: العظمى 24 الصغرى 18

​شمال الصعيد: العظمى 32 الصغرى 18

​جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 25