استياء في الإسماعيلية لخلو ماكينات الـATM من السيولة قبل عيد الأضحى

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين خلال الساعات الماضية، بسبب شكوى متكررة من عدم توافر السيولة النقدية داخل عدد كبير من ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لمختلف البنوك، بالتزامن مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك وزيادة احتياجات المواطنين المالية.

وأكد عدد من المواطنين أنهم فوجئوا بخلو العديد من ماكينات السحب من الأموال، ما تسبب في معاناة كبيرة واضطر البعض للتنقل بين عدة مناطق وبنوك بحثًا عن ماكينة تعمل أو تحتوي على سيولة كافية، دون جدوى في بعض الحالات.

وأشار المواطنون إلى أن هذه الفترة تُعد من أكثر الأوقات التي تشهد ضغطًا على خدمات السحب النقدي، خاصة مع الاستعدادات للعيد وشراء مستلزمات الأسر وسداد الالتزامات المختلفة.

وطالب الأهالي الجهات المعنية ومسؤولي البنوك بسرعة التدخل وتكثيف تغذية ماكينات الصراف الآلي بالأموال بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة، لمنع تكرار الأزمة وتخفيف المعاناة عن المواطنين، خاصة في ظل زيادة الإقبال المتوقع خلال أيام العيد.

كما دعا المواطنون إلى وضع خطط تشغيل استثنائية خلال المواسم والأعياد لضمان استمرار الخدمات البنكية بالكفاءة المطلوبة وتجنب أي أزمات تؤثر على المواطنين.