الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة تقنية.. سيارات جيب ورام تتحول إلى هواتف ذكية على عجلات

عزة عاطف

تشهد مقصورات السيارات الحديثة تحولاً جذريًا متسارعًا غيّر من شكل لوحات القيادة التقليدية، حيث اختفت الأزرار والمفاتيح الميكانيكية الكلاسيكية لصالح الشاشات الرقمية الضخمة والممتدة. 

ورغم أن هذا التحول الرقمي يمنح السائقين مستويات غير مسبوقة من الرفاهية والاتصال، إلا أنه خلق علاقة متناقضة تترجح بين الإعجاب بالتكنولوجيا المتطورة والحنين إلى بساطة التحكم اليدوي السابق، ولحل هذه المعادلة الصعبة، أعلنت مجموعة ستيلانتس عن بداء شراكة استراتيجية ضخمة مع عملاق الرقائق الإلكترونية “كوالكوم” لإعادة ابتكار التجربة الرقمية داخل طرازاتها المستقبلية.

دمج منصة "سنابدراجون" الرقمية لتعزيز القدرات البرمجية

بوجب هذا الاتفاق متعدد السنوات، ستتوسع ستيلانتس في دمج منصة كوالكوم المتطورة الحاملة لاسم “سنابدراجون ديجيتال تشاسي” عبر تشكيلتها العالمية من السيارات، وتحديداً طرازات جيب ورام ودودج وكرايسلر القادمة. 

وتعمل هذه المنصة كمخ مركزى موحد يقوم بمعالجة البيانات بسرعة فائقة، مما يساهم في ترقية أنظمة الترفيه والمعلومات داخل مقصورة القيادة الذكية، لتصبح أكثر استجابة وشبهًا ببيئة تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحديثة من حيث السلاسة وتخصيص الإعدادات لكل سائق بشكل مستقل.

قدرات قيادة ذاتية متطورة من المستوى الثاني المتقدم

لم تقتصر الشراكة على شاشات الترفيه الفاخرة فحسب، بل امتدت لتشمل دمج منصة المساعدة المتقدمة للسائق (Snapdragon Ride Pilot ADAS) لدعم قدرات القيادة البرمجية الذكية. 

وتتيح هذه التقنية لسيارات جيب ورام المستقبلية مستويات متطورة من القيادة الذاتية من المستوى الثاني المتقدم (Level 2+)، والتي تسمح بالقيادة دون استخدام اليدين على الطرق السريعة المؤهلة، معتمدة على شبكة معقدة من الكاميرات والرادارات وحساسات الرصد المحيطية التي تعالج البيانات بلمح البصر لضمان أعلى مستويات الأمان أثناء المناورات والتنقل بين المسارات.

رغم الاندفاع المتسارع لشركات السيارات لتلبية الطلب المتزايد على التقنيات الرقمية، إلا أن نجاح ستيلانتس وموقعها التنافسي سيعتمدان بشكل أساسي على مدى قدرتها على هندسة واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام تقي السائق مخاطر التشتت البصري الخطير أثناء القيادة. 

ويسعى مهندسو البرمجيات في المجموعة إلى استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة في رقائق كوالكوم لتطوير أنظمة تحكم صوتي فائقة الدقة، لتمكين السائق من إدارة كافة وظائف المركبة والملاحة بأوامر صوتية طبيعية ودون الحاجة لرفع نظره عن الطريق أو تصفح القوائم المعقدة للشاشات.

المناعة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
