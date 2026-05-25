جامعة الجلالة تواصل ريادتها بتوصية لشهادتين في الاعتماد الدولي والإقليمي | صور

في إنجاز جديد يعكس التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، أعلنت جامعة الجلالة حصولها على توصية لشهادتين في الاعتماد وفق المواصفات الدولية، وذلك بعد اجتياز المراجعة الرئيسية التي أجرتها شركة AJA-Egypt خلال مايو 2026، في خطوة تعزز مكانة الجامعة وريادتها في الاعتماد الإقليمي والدولي.

وجاءت شهادة ISO 9001:2015 باعتماد المجلس البريطاني للاعتماد UKAS، فيما جاءت شهادة ISO 21001:2018 باعتماد المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك” EGAC، تحت إشراف الجهة الاستشارية الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم Arab Engineering Company (AEC).

ضم فريق إدارة المشروع داخل جامعة الجلالة الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة ورئيس المشروع، والدكتورة رنا زيدان، الأمين العام والمدير التنفيذي للمشروع، والأستاذة شيم سمير، مدير عام التميز المؤسسي ومدير المشروع، إلى جانب فريق العمل الذي ضم الأستاذة دارين جمال، والأستاذ محمد عاطف من إدارة التميز المؤسسي، والأستاذة مروة علي، والأستاذ محمد سيد من فريق الدعم.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة ورئيس المشروع، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجًا لجهود جماعية متواصلة داخل الجامعة، مؤكدًا أن الحصول على توصية الاعتماد وفق هذه المواصفات الدولية يعكس التزام جامعة الجلالة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والجودة التعليمية، بما يضمن تقديم تجربة أكاديمية وإدارية متطورة تواكب المعايير الدولية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الجامعة لترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، ودعم كفاءة الأداء المؤسسي والأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في العمل نحو المزيد من الاعتمادات الدولية التي تعزز من تنافسيتها وريادتها على المستويين المحلي والإقليمي.

كما أكدت الدكتورة رنا زيدان، الأمين العام للجامعة والمدير التنفيذي للمشروع، أن هذا الإنجاز يعكس حجم التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات الجامعة، مشيدةً بروح العمل الجماعي والالتزام الكبير الذي أظهره فريق المشروع خلال جميع مراحل الإعداد والمراجعة.

وأضافت أن تطبيق معايير الجودة الدولية داخل جامعة الجلالة يأتي في إطار رؤية الجامعة لبناء منظومة تعليمية وإدارية حديثة ترتكز على الكفاءة والاستدامة والتحسين المستمر، بما يسهم في تقديم خدمات تعليمية وإدارية وفق أعلى مستويات الجودة العالمية.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة شيم سمير، مدير عام التميز المؤسسي ومدير المشروع، أن اجتياز المراجعة الرئيسية بنجاح يعكس مدى جاهزية الجامعة وتوافق أنظمتها المؤسسية مع متطلبات المواصفات الدولية، مؤكدة أن العمل تم وفق خطة متكاملة استهدفت تطوير العمليات المؤسسية ورفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

وأضافت أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الدعم الكامل من إدارة الجامعة، والتعاون المثمر بين فرق العمل المختلفة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار جهود التطوير والتحسين بما يعزز من مكانة جامعة الجلالة كمؤسسة تعليمية رائدة تطبق أحدث نظم الجودة والتميز المؤسسي.

وتتقدم جامعة الجلالة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع فرق العمل والجهات المشاركة في هذا الإنجاز، مؤكدة استمرارها في العمل وفق رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم والخدمات، وبناء بيئة أكاديمية وإدارية قائمة على الابتكار والكفاءة والتميز المستدام.