محمد شريف يتلقى عروضًا من ليبيا .. أحمد حسن يكشف

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عروض اللاعب محمد شريف للرحيل عن الأهلي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : خاص.. محمد شريف يتلقى عروض من ليبيا ويترقب موقف الأهلي من استمراره.

يبدو أن مستقبل محمد شريف مع الأهلي بات محل شك كبير، بعدما كشفت تقارير صحفية عن دراسة اللاعب الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تراجع مستواه الفني والضغوط الجماهيرية التي تعرض لها خلال الموسم الحالي.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن محمد شريف يعيش حالة نفسية صعبة بسبب ابتعاده عن مستواه المعروف، رغم حصوله على فرص للمشاركة الأساسية مع الفريق، وهو ما دفعه للتفكير بجدية في خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة استعادة الثقة والتألق من جديد.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الأهلي لا تمانع فكرة رحيل اللاعب، خاصة مع وجود اتجاه قوي داخل النادي لتدعيم الخط الأمامي بصفقات هجومية جديدة، من بينها مهاجم أجنبي ومهاجم محلي خلال الموسم المقبل.