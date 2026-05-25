بإشارات خادشة | القبض على سائق في سبّ سيدة ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد سيارة "أجرة" لقيامه بالتعدى عليها بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء ببنى سويف.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (من ذوى الإحتياجات الخاصة - مقيمة بدائرة قسم شرطة بنى سويف) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 22 الجارى حال سيرها بالسيارة قيادتها "سارية التراخيص" حدثت بينها وبين قائد سيارة "أجرة" مشادة كلامية لخلاف حول أولوية المرور قام على إثرها بالتعدى عليها بالسب.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب بالواقعة ("له معلومات جنائية ويحمل رخصة قيادة سارية" - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

