كان يلهو مع أطفال | الداخلية تكشف تفاصيل تغيب طفل بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب طفل بالقاهرة.



تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – تقيم بمنطقة حدائق المعادى بالقاهرة) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 22 / الجارى تغيب حفيدها (سن 7 ، مقيم بصحبتها ) حيث قامت بنشر المنشور المشار إليه بمواقع التواصل الإجتماعى لخشيتها عليه ، وبعد برهة قصيرة عاد الطفل للمنزل من تلقاء نفسه وتبين أنه كان يلهو مع أطفال آخرين فى الشارع المجاور لسكنها ، ونفت تعرضه لمكروه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.