تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في محلة أبو علي للنطق بالحكم

أصدر رئيس محكمة جنايات المحلة اليوم قرارا بتأجيل محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته إثر تسديد عدة طعنات لها داخل منزل الزوجية بقرية محلة أبو علي، وذلك بسبب خلافات أسرية تتعلق بمصروفات المنزل لجلسة الانعقاد الثالثة من شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية التي أثارت حالة من الحزن والجدل بين الأهالي.

كانت جلسة المحكمة الماضية شهدت مرافعة من جهه النيابة العامة التي جسدت ملامح ارتكاب الزوج المتهم للجريمة وتجرده من كافة المشاعر الإنسانية بالتخلص من أم أبنائه كما طالبت بالتحقيق القصاص العادل بتحقيق أقصي عقوبة المتهم وهي الإعدام شنقا .

كان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بإحالة الزوج المتهم الي المحاكمة الجنائية العاجلة بتوافر اركان القتل العمد للتخلص من زوجته واذهاق روحها بواسطة أداة حادة "سكين" .

كان ضباط مباحث مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية نجحوا في ضبط جزمجي متهم بإنهاء حياة زوجته بطعنات "سكين" بسبب خلافات أسرية عقب تناوله جرعة مواد مخدرة بعد مطارده مع رجال الشرطة وسط الزراعات بنطاق قرية محلة أبوعلي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود احداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة إنهاء زوج يدعي "م.ن"32 سنة لحياة زوجته "شيماء الزيات "26 سنة بواسطة أداة حادة سكين اثر خلافات أسرية بينهما بعش الزوجية بقرية محلة ابوعلي بنطاق دائرة المركز .

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقاده المقدم محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية سعيا في ضبط الزوج الهارب الذي ارتكب جريمته عقب تناول جرعة مخدرة "شابو" حال عودته من عمله بورشة الأحذية .

وبتقنين الإجراءات الأمنية

الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط الزوج المتهم عقب هروبه وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.