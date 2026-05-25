أنجلو جولد: مصر لديها كفاءات قادرة على دعم عمليات استخراج وإنتاج الذهب

قالت المهندسة هدى منصور، الرئيس الإقليمي لشركة أنجلو جولد أشانتي الدولية، إن الشركة رابع أكبر شركة لإنتاج الذهب عالمياً، واختارت مصر كأول دولة عربية وأول سوق في الشرق الأوسط لاستثماراتها، بعد دراسات أكدت توافر بيئة عمل مناسبة وكفاءات مصرية قادرة على دعم عمليات استخراج وإنتاج الذهب.

وأوضحت المهندسة هدى منصور، الرئيس الإقليمي لشركة أنجلو جولد أشانتي الدولية، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد بشتو عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الشركة ضخت نحو 2.5 مليار دولار للاستحواذ على حصة شركة Centamin المدرجة سابقاً في بورصة لندن، مشيرة إلى أن هذه القيمة تخص الاستحواذ فقط، بينما تتحمل الشركة الأجنبية أيضاً تمويل الاستثمارات التشغيلية واليومية اللازمة لإنتاج الذهب قبل توزيع الأرباح بين الشركاء.

وأضافت المهندسة هدى منصور، الرئيس الإقليمي لشركة أنجلو جولد أشانتي الدولية، أن تجربة الشركة في مصر "قيمة ومثمرة"، ما دفعها لإعادة هيكلة الإدارة التنفيذية بهدف التركيز على زيادة الاستثمارات.

كما أشادت باتفاقية المسح الجوي التي أطلقتها وزارة البترول، مؤكدة أنها ستوفر بيانات علمية دقيقة تسهم في تسريع عمليات الاستكشاف وتحديد المناطق الواعدة، بدلاً من امتداد عمليات البحث لسنوات طويلة قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر.