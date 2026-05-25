اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: خطة لتطوير مركز خدمات المستثمرين بفرع 6 أكتوبر

علياء فوزى

تفقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مركز خدمات المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعمل على رفع كفاءة بيئة العمل وتحسين جودة الأداء.

وشملت الجولة تفقد مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة العامة الإعلامية، حيث تابع رئيس الهيئة آليات تقديم الخدمات ومعدلات الأداء، كما التقى بعدد من العاملين واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل والتغلب على التحديات المؤثرة على كفاءة التشغيل.

زيادة المساحة المخصصة لمركز خدمات المستثمرين

كما استعرض الدكتور عوض خطة تطوير الفرع بما يتيح زيادة المساحة المخصصة لمركز خدمات المستثمرين وتوفير مناطق انتظار إضافية مناسبة للعملاء، إلى جانب مراجعة آليات سير العمل داخل المركز بما يسهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وخلال الجولة، حرص رئيس الهيئة على التواصل المباشر مع عدد من العملاء داخل المركز، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم، بما يدعم جهود تحسين تجربة المستثمر.

وأكد الدكتور عوض أن تطوير الأداء المؤسسي يعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل محفزة، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار.

وفي ختام الزيارة، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع مسؤولي مركز خدمات المستثمرين، لمناقشة أبرز التحديات التشغيلية وآليات التعامل معها، إلى جانب بحث المقترحات الخاصة بتطوير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات بما ينعكس على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمستثمرين.

