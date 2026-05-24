رئيس هيئة الاستثمار يفتتح ورشة عمل لتطوير آليات العمل بمراكز خدمات المستثمرين.. صور

افتتح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورشة عمل لتطوير آليات العمل بمراكز خدمات المستثمرين، والتي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتطوير بقطاع التطوير المؤسسي.

وأكد عوض أن الورشة التي جمعت ممثلي مراكز خدمات المستثمرين من مختلف أنحاء الجمهورية، تستهدف توحيد الإجراءات والمفاهيم داخل المراكز، بما يضمن تقديم خدمة موحدة للمستثمر من حيث الجودة والسرعة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

وشدد على انفتاح الهيئة على جميع مقترحات التطوير تنفيذا لخطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، سواء من العاملين أو المستثمرين، مؤكدًا أن مراكز خدمات المستثمرين تمثل الواجهة الرئيسية لبيئة الاستثمار في مصر.

تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين

وشهدت الورشة نقاشات موسعة حول تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التواصل المؤسسي بين العاملين، والاستفادة من الخبرات الإدارية المتراكمة وأفضل الممارسات الدولية، مع التطبيق المرن لللوائح والقوانين، والالتزام بوحدة المنهج بين الجهات المشاركة داخل مراكز خدمات المستثمرين والبالغ عددها 67 جهة.