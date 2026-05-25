أخبار التوك شو| اتحاد المنتجين يزف أخبارا سارة بشأن الدواجن والبيض.. هل يجوز الأضحية بـ أرنب؟.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هل يجوز الأضحية بـ أرنب؟.. متخصصون بالأزهر يوضحون الحقائق

شهدت الفترة الأخيرة ظهور مجموعة من الفتاوى جعلت الكثير من المواطنين في حالة جدل، وذلك بعد خروج هذه الفتاوى من أشخاص متخصصين في الفقه الإسلام، وأن هذا الشخص قال إنه يجوز الأضحية بديك أو فرخة، والكثير من المواطنين تساءل عن صحة هذه المعلومة.

وأكد الدكتور عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن خير ما تكون به الأضحية هو الإبل، موضحًا أن النحر يكون للإبل، مستشهدًا بقوله تعالى: “فصلِّ لربك وانحر”.

أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى بأيام قليلة.. فيديو

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو يوضح أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى بأيام قليلة.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة في أحد المجازر بمنطقة السيدة زينب، وتحديدا من شارع السلخانة، لمعرفة أسعار الأضاحي قبل العيد.

وأكد أحد التجار، أن أسعار اللحوم هذا العام مستقرة ولم تختلف كثيرا عن العام الماضي، موضحًا أن سعر الضاني القائم بـ 240 جنيه، والعجول القائم بـ 200 و205 و210.



طقس ربيعي مستقر نسبياً يسيطر على البلاد.. حرارة نهارًا ونسمات ليلية وأمطار خفيفة ببعض المناطق

تشهد البلاد أجواءً ربيعية مستقرة على معظم الأنحاء، مع درجات حرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية، وسط تباين ملحوظ بين حرارة النهار واعتدال الأجواء ليلاً.

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقس ربيعي مستقر تماما على كافة مناطق الجمهورية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، والأجواء معتدلة صباحا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء نهارا حارة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومع دخول ساعات الليل تبدأ تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، وتكون الاجواء المعتدلة خلال ساعات الليل الأولي، وتميل للبرودة فى بعض المناطق التي لها ظهير صحراوي.

وتابع أن العظمي نهارا تسجل 30 إلى 31 درجة مئوية، والصغري ما بين ال18 إلى 19 درجة مئوية، إلى جانب بعض نسمات وهبات رياح على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة خلال فترات المساء، تعمل على تلطيف الأجواء بشكل أكبر، لافتا إلى أنه من الممكن أن تصاحبها إثارة لبعض الرمال والأتربة على بعض المحافظات الجنوبية، مثل شمال وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر.



نصائح صحية للحجاج والمعتمرين وتحذيرات من الإيبولا.. يقدمها مستشار الرئيس للصحة

دعا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، الحجاج والمعتمرين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال موسم الحج والعمرة، تجنباً للإصابة بالأمراض المعدية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أهمية ارتداء الكمامات وتجنب الزحام الشديد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والتجمعات الكبيرة، مشيراً إلى ضرورة الحصول على تطعيمات الالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية قبل السفر بمدة لا تقل عن 15 يوماً.

وأوضح أن فيروس إيبولا لا يوجد له علاج محدد حتى الآن، رغم استمرار الجهود الدولية لتطوير اللقاحات، مؤكداً أن الوقاية تظل الوسيلة الأساسية لمواجهة المرض من خلال النظافة الشخصية وتجنب المخالطة المباشرة للمصابين أو الأسطح الملوثة.

وأشار إلى أن بعض العادات الخاطئة في مناطق انتشار المرض، مثل التعامل غير الآمن مع الجثامين أو اقتحام مراكز العزل، تسهم في زيادة معدلات العدوى، مؤكداً أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الصارمة.



الوباء ينتشر بسرعة.. 900 إصابة بفيروس إيبولا في الكونغو

تشهد الفترة الأخيرة ارتفاع في نسب الإصابة بـ فيروس إيبولا في الكونغو، وأن العالم لم يتوصل لـ لقاح لهذا الفيروس، على الرغم من أن هذا الفيروس ينتشر سريعا.

وعرضت قناة العربية خبرا عاجلا يفيد بأن الوباء ينتشر بسرعة، وهناك 900 إصابة بفيروس إيبولا في الكونغ، وأن منظمة الصحة العالمية أعلنت رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه فيها بفيروس إيبولا، بينها 101 حالة مؤكدة.



متحدث الصحة: طواقمنا الطبية تقدم خدمات الحجاج بدقة وجودة عالية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن البعثة الطبية المصرية تواصل استعداداتها المكثفة لخدمة الحجاج المصريين خلال موسم الحج، خاصة مع التكدسات الكبيرة في مشاعر منى وعرفات والمزدلفة، وما يصاحبها من احتمالات انتقال العدوى والأمراض الوبائية.

ووجّه عبد الغفار ، الشكر إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً على الجهود الصحية المبذولة لإنجاح موسم الحج.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 25 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.36 جنيه

سعر الشراء: 52.26 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.76 جنيه

سعر الشراء: 60.63 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.34 جنيه

سعر الشراء: 70.17 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.95 جنيه

سعر الشراء: 13.93 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.23 جنيه.



أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 مايو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 25 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5863 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6815 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7817 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54720 جنيها.

إصدار 10 آلاف جنيه عملة ورقية.. الحكومة تحسم الجدل

شهدت الفترة الأخيرة شائعات كثيرة بخصوص اتجاه البنك المركزي في أصدار بعض العملات الجديدة، وكان آخرها أصدرا فئة 10 آلاف جنيه، كعملة ورقية، لكن الحكومة حسمت الجدل المثار وأكد البنك المركزي المصري عدم صحة تلك المزاعم، مشددًا على عدم وجود أي توجه حالي لطرح فئات نقدية جديدة خارج العملات المتداولة رسميًا في السوق.

ونفى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري لم يعلن عن أي قرارات أو دراسات تتعلق بطرح فئات نقدية جديدة خلال الفترة الحالية.



الدواجن والبيض.. اتحاد المنتجين يزف أخبار سارة قبل عيد الأضحى

تشهد أسعار الدواجن والبيض في الأسواق حالة من التراجع الملحوظ بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط زيادة في حجم الإنتاج وانخفاض معدلات الاستهلاك.

ومقارنة بنفس الوقت من العام الماضي بخصوص البيض تشهد انخفاضًا بنسبة 60%.

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن الحية والبيض الطازج، هي سلعة لها طبيعة خاصة شديدة المرونة صعودًا وهبوطًا وفق آليات العرض والطلب.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وندى رضا، "شهدنا في الفترة الأخيرة مواسم يكون فيها سحب كبير جدًا من السوق، ومواسم أخرى يكون فيها السحب ضعيفًا، ونحن الآن في موسم يُعرف بموسم اللحوم، حيث تقوم معظم البيوت قبل عيد الأضحى بتجهيز اللحوم، فتقل معدلات استهلاك الدواجن والبيض بشكل طبيعي".



احذر سحب الوحدة السكنية بعد مرور 20 عاما.. الإسكان الاجتماعي توضح

تسعى الدولة خلال الفترة الأخيرة في توفير وحدات سكنية لعدد كبير من المواطنين، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي تطرح كل فترة مجموعة من الوحدات السكنية للمواطنين.

وأكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن العالم يشيد بتجربة مصر في الإسكان الاجتماعي التي تعكس قوه الإرادة والتنمية.

وأضافت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في لقاء مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، أن الدولة تضع توفير السكن الملائم في مقدمة أولوياتها، حيث ينص الدستور المصري على الحق في السكن للمواطنين، كما تنص أيضًا الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030" على ذلك، بما يصون كرامة المواطن ويحقق له ولأسرته الاستقرار المطلوب.