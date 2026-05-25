بعد الفوز بلقب الدوري.. بيزيرا والونش يهديان عمرو أديب تيشيرت الزمالك

أهدى، كلا من محمود الونش وخوان بيزيرا لاعبي الزمالك، تيشيرت الزمالك للإعلامي عمرو أديب، في حلقة خاصة من برنامج “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”، للاحتفال بلقب الدوري .



وكان عمرو أديب قد خصص حلقة مميزة للاحتفال بتتويج الزمالك بالبطولة رقم 15 في تاريخ النادي، حيث شهدت الحلقة أجواء احتفالية كبيرة داخل الاستوديو وخارجه، وسط تفاعل واسع من جماهير القلعة البيضاء.

وأشاد “أديب” بالأداء الذي قدّمه لاعبو الزمالك طوال الموسم، مؤكداً أن الفريق استحق التتويج بعد صراع قوي على اللقب، خاصة في الأسابيع الأخيرة من البطولة، التي شهدت ضغطاً كبيراً ومنافسة شرسة بين أكثر من فريق.



وخلال الحلقة، أطلق عمرو أديب عبارته التي أثارت تفاعلاً واسعاً بين جماهير الزمالك، قائلاً: “عدالة السماء نزلت ميت عقبة”، في إشارة إلى تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري بعد موسم صعب شهد العديد من التحديات.