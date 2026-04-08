القبض على رجل تعدّى على زوجته بمساعدة أبنائها في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها ونجليهما بالتعدى عليها ببنى سويف.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 31/ مارس المنقضى تبلغ لمركز شرطة بنى سويف من (الشاكية – مقيمة بدائرة المركز) ، بتضررها من (زوجها ونجليهما ، مقيمين بذات العنوان) لقيامهم بالتعدى عليها لوجود خلافات عائلية بينهم لرغبتها فى الإنفصال عن زوجها والحصول على مستحقاتها.



أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





