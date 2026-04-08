14 أبريل| أولى جلسات محاكمة شقيقين بتهمة إصابته شاب بعاهة مستديمة بعين شمس

حددت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة شقيقين بتهمة التشاجر مع جارهما وإحداث إصابته التي تسببت في عاهة مستديمة بمنطقة عين شمس وذلك 14 أبريل الجاري.



تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين تشاجرا مع جارهما بسبب خلافات الجيرة فأصاباه بعاهة مستديمة كما ورد وفقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي جاء فيه أن الإصابة تخلفت عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 30 % كما أحرزا سلاحًا أبيض .





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة عين شمس، مما أسفر عن إصابة أحد الطرفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.





وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المتهمان والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة، حيث اعتدى الطرف الأول على الثاني بالضرب بسلاح أبيض؛ مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة.





وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.