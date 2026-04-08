الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

رنا عصمت

جوزة الطيب من التوابل الشهيرة التي تستخدم في إعداد العديد من الأطعمة والحلويات، خاصة في المخبوزات، كما تتميز بقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية المتعددة عند تناولها بكميات معتدلة.

وأكدت الأبحاث  أن جوزة الطيب تحتوي على مجموعة من العناصر المفيدة مثل مضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في دعم صحة الجسم.

وفيما يلي عرضٌ لفوائدها في الصحة العامة:

فوائد جوزة الطيب

 فوائد جوزة الطيب

1- العقل والنوم

تُعد منشّطاً عصبياً قوياً ومهدئاً خفيفاً ومن العلاجات التقليدية وضع رشة صغيرة من جوزة الطيب في حليب دافئ قبل النوم للمساعدة على علاج الأرق والقلق من خلال تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر الناتج عن زيادة الفاتا.

2- صحة الجهاز الهضمي

تعد جوزة الطيب من أقوى محفّزات الهضم، ولها خصائص طاردة للغازات، مما يساعد على تخفيف:

- الانتفاخ والغازات.

- عسر الهضم والغثيان.

- الإسهال (بفضل خصائصها القابضة والمجفّفة).

- صحة الجهاز التنفسي

بفضل طبيعتها الدافئة وخصائصها الطاردة للبلغم، تُستخدم للمساعدة في:

تخفيف السعال ونزلات البرد.

إزالة البلغم في حالات مثل الربو والتهاب الأنف المزمن.

3- الألم والالتهابات

يُستخدم معجونها خارجياً على الجبهة لتخفيف الصداع، أو على المفاصل المؤلمة لتقليل الالتهاب وتسكين الألم (كما في التهاب المفاصل).

- الصحة التناسلية والهرمونية

تُستخدم أحياناً ضمن تركيبات عشبية لدعم صحة المرأة، وتحقيق التوازن الهرموني، وتخفيف آلام الدورة الشهرية.

4- صحة البشرة

نظراً لخصائصها المضادة للالتهاب والبكتيريا، يُستخدم معجون جوزة الطيب تقليدياً لعلاج:

- حب الشباب والبثور.

- تحسين مظهر البشرة.

5- الفوائد الصحية العامة المدعومة علمياً

تدعم الأبحاث الحديثة العديد من استخداماتها التقليدية، إذ تُعزى فوائدها إلى محتواها الغني من الزيوت الأساسية مثل الميريستيسين والأوجينول والسابينين، إضافة إلى مضادات الأكسدة.

6- خصائص مضادة للالتهاب

تُظهر مركّبات مثل الميريستيسين والأوجينول قدرة على تقليل الالتهابات، مما يساعد على تخفيف آلام المفاصل والتورّم.

المصدر بولد سكاى

