سارة محمد تقتنص برونزية بطولة الجمهـورية للسباحة القصيرة وتضع «النادي» على منصة التتويج

واصلت اللاعبة سارة محمد، لاعبة نادي «النادي» بأكتوبر، تألقها الرياضي، بعدما نجحت في حصد الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة موسم 2025-2026، والتي تقام خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل 2026 بالمركز الأولمبي بسموحة بمحافظة الإسكندرية.

وجاء تتويج اللاعبة، صاحبة الـ15 عامًا، عقب أداء قوي ومميز قدمته خلال منافسات البطولة، لتؤكد جدارتها بالتواجد بين أبرز اللاعبات على مستوى الجمهورية في هذه المرحلة العمرية.

وتخوض سارة محمد تدريباتها ضمن أكاديمية «CGU» للسباحة والألعاب المائية داخل «النادي»، والتي تواصل دورها في إعداد وتطوير المواهب الواعدة، بما يسهم في بناء قاعدة قوية من الأبطال القادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم «النادي» في مختلف المحافل الرياضية.

ويقود أكاديمية السباحة جهاز فني متكامل يضم الكابتن محمد علام (الاستشاري الفني)، والدكتور محمد جودة (المدير الرياضي)، والكابتن مؤمن أيمن (المدير الإداري)، والكابتن محمد الحبشي (مدرب فريق العمومي)، وذلك ضمن منظومة عمل تهدف إلى تطوير مستوى اللاعبين وصناعة أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد عادل المدير التنفيذي لـ«النادي» عن سعادته بتتويج بطلة «النادي» سارة محمد شوكت بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في السباحة القصيرة، ومتمنيًا لها مزيد من التوفيق والنجاح، مؤكدًا تطلعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات وإعداد أبطال جدد خلال الفترة المقبلة، وموجهًا الشكر لمجلس الأمناء برئاسة المهندس محمد الرشيدي على دعمهم المستمر، وكذلك لأكاديمية «CGU» على دورها في تطوير اللاعبين.