نظام صارم لفريق الكرة بالأهلي

فرضت إدارة الكره بالأهلي نظاماً صارما داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مواجهات الدوري المتبقية بهدف زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين، ووسعت الإدارة من قرارات فرض الحظر الإعلامي وكذلك السرية التي يتم تطبيقها علي الفريق والتي وصلت الي مضاعفة العقوبات التي تنص عليها اللائحة.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات بشكل مباشر بعد خوض مواجهة سيراميكا كليوباترا التي اقيمت مساء أمس باستاد المقاولون العرب في الجولة الأولي من منافسات دور حسم بطولة الدوري، ويستعد الأهلي لمباراة سموجه المقرر لها السبت المقبل بالقاهرة .

واكد الجهاز الطبي للفريق الاحمر أن استبعاد احمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق من مواجهة سيراميكا جاء بسبب شعوره بالآم في منشأ العضلة الأمامية خلال المران الأخير مما استدعي عدم المجازفه به وخضع لأشعة طبية ، وقال أنه سيتم تقييم موقف اللاعب في الساعات الماضية وموقفه من اللحاق بمواجهة سموحه.

وأضاف ان عمرو الجزار ويلسين كامويش جاهزين تماما وإستبعادهما من مواجهة سيراميكا هو قرار فني بحت، واوضح أن الوحيد الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة هو كريم فؤاد.

