اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

تفاصيل صادمة كشف عنها محامي فتيات المنوفية القاصرات بعد الاعتداء عليهن من عمهم شقيق والدهن وحملهن أن مصير الأطفال التي سيتم ولادتهم سيكون في دار رعاية بعيدا عن محافظة المنوفية أبعد ب ٣ محافظات وسيتم إيداعهم في الدار مدي الحياة مع أخذ تعهدات عليهم بعد بلوغهم السن القانونية بعدم النزول إلي محافظة المنوفية لمنع اختلاط الأنساب.

وأضاف في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الأطفال ستحصل علي اسماء اعتبارية بعيدا عن اسم الأب وآلام اسماء يعيشون بها مدي الحياة لأنهم حمل سفاح وزنا محارم.

وأكد المحامي، أن الفتيات حالتهم الصحية جيدة جدا والحمل يسير بشكل طبيعي رغم صغر سنهم، موضحا أن أحد الفتيات تعرضت لازمة صحية وكانت تنوي الأسرة اجهاضها لظروفها الصحية ولكن الحمل استمر بعد تحسن حالتها.

وأشار المحامي، أن شهرين يفصلهم عن الحكم علي المتهم لحين ولادة الفتيات وعمل تحليل الحمض النووي DNA لبيان أن الأطفال ابناء العم وإثبات التهمة عليه ومن هنا ستبدأ محاكمته وطبقا للقانون ستكون العقوبة الإعدام شنقا.

وأكد المحامي، أن والد الفتيات نجار ووالدتهم ربة منزل لم يتركوا بناتهم ولكنهم يعيشون في منزل العائلة والاعتداء عليهم من العم تم في منزل الجدة والموضوع تم اكتشافه منذ شهر رمضان الماضي وتم الإعلان عنه بسبب ترديد الجدة ووالدة المتهم أن نجلها برئ فقررت الأسرة الخروج عن صمتها.

وتابع المحامي، ان والد البنات اصطحبوا بناتهم وباقي أطفالهم إلي منزل أسرة الزوجة للعيش هناك وانقطعت الفتيات عن التعليم حيث أن أحدهم في الصف الثالث الإعدادي والآخري بالصف الأول الإعدادي.

واستكمل المحامي حديثه أن الأسرة ستترك القرية للعيش في مدينة أخري داخل المحافظة وذلك للبعد عن قريتهم بعد تداول الأمر بشكل واسع ولكن الأب ينتظر الحصول علي حقه الشرعي في ورث والده للخروج من القرية والعيش مع بناته وأطفاله بعيدا عن أسرته وعن قريته.

واوضح المحامي، أن المتهم اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة وتركته خطيبته بعد الواقعة حيث كان يستعد للزواج وكان والد الفتيات يجهز له عزاله للزواج.

وتابع المحامي أن الأسرة تحتاج إلي دعم نفسي لأنهم يعيشون في حالة نفسية سيئة بعد ما تعرضت له الفتيات.

وتمكنت قوات أمن المنوفية من القبض علي نقاش تعدى على بنات شقيقه "شقيقتينـ لم تبلغا السن القانونية مما أدى إلى حملهما.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بقيام عامل بالتعدي علي بنات شقيقه جنسيا مما أدي إلي حملهما

والانتقال تبين اعتداء العم على بنات شقيقه البالغات من العمر 14 عاما و11 عاما مما أدى إلى حملهما.

وأكدت الأسرة أنهم اكتشفوا حمل البنتين واحدة تلو الأخرى وقاموا بإبلاغ الشرطة.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.