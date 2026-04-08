ضبط مصنع جبنة يستخدم خامات مُنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي في المنوفية | صور

تمكنت إدارة التموين بمدينة السادات في محافظة المنوفية من تحرير محضر ضد إحدى المنشآت الصناعية العاملة في صناعة الجبنة، وذلك لقيامها باستخدام خامات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام والاستهلاك الآدمي بقصد الغش والتدليس التجاري.

وتم ضبط كمية قدرها 100 كيلو جرام من مواد الخام ومكسبات الطعم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام والاستهلاك الآدمي، والتي تدخل في صناعة الجبنة، كما تم ضبط كمية قدرها 700 كيلو جرام من جبنة الفيتا كمنتج نهائي معد ومطروح للبيع، بالإضافة إلى ضبط كمية من العبوات الفارغة المستخدمة في التعبئة والتغليف، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في إطار قمع ومكافحة الغش والتدليس التجاري للحفاظ على صحة المواطنين، بناءً على تعليمات وكيل الوزارة، أسامة عز الدين، وذلك لمراقبة الحالة العامة والأسعار بدائرة الإدارة، والمرور على المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بالتعليمات والقوانين.