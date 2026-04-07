قضوا عليه في عزا أخته .. السجن 15 عاما لقاتلي مسن المنوفية

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم بالسجن 15 عاما للمتهمين بقتل مسن اثناء تلقي عزاء شقيقته بمركز الباجور عقب خلاف مع أولاده، كما قضت بحبس متهم آخر بالسجن 3 سنوات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة الباجور بمصرع شخص في مشاجرة بمركز الباجور.

بالانتقال تبين مصرع صبحي عيد أحد ابناء مركز الباجور وذلك اثناء تواجده في عزاء شقيقته نشبت مشاجرة مع ابناءه وآخرون واثناء توجهه إلي ابناءه تعدي عليه 3 شباب بالضرب بآلة حادة مما أدي إلي وفاته متأثرا بإصابته.

وتم ضبط المتهمين في الواقعة وإحالتهم الي المحاكمة الجنائية التي قضت بسجنهم.