التربي مكتشف واقعة طفلة المنوفية: كانوا عاوزين يدفنوها من غير ورق وأنا بلغت الشرطة

تفاصيل مؤلمة يرويها بطل واقعة اكتشاف مقتل طفلة علي يد اسرتها بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء، وهو التربي الموجود داخل مقابر القرية.

ويقول عم محمود، أنه يجلس في المقابر من الصباح الباكر يوميا لمتابعة ما يحدث وفي يوم الواقعة الجمعة الماضية وقت صلاة الجمعة جاء إليه أحد أهالي القرية وأكد وفاة حفيدته نجلة ابنه عقب سقوطها من اعلي سلم بالمنزل.

وأوضح عم محمود، أنه سأله عن أوراق دفن الطفلة وتصريح الدفن ولكنه أجاب أنه لا يملك أوراق للطفلة وقام بالاتصال بنجله الذي حضر هو الآخر وقال إن الطفلة متوفاة وموجودة في المنزل ولكنهم يريدون الدفن في أحد المقابر وليست مقابر عائلتهم ولا يوجد أوراق للطفلة.

وأضاف عم محمود التربي، أنه قام باستدراجهم وقال لهم اذهبوا وأتوا بالطفلة وبعد خروجهم من المقابر قام بإبلاغ قوات الشرطة ورئيس مباحث الشهداء وأخبره بالواقعة.

وتابع أنه تم القبض علي جد الطفلة ووالدها ووالدتها، مؤكدا أنه لم يري الطفلة إلا بعد الكشف عن الجريمة والتصريح بدفن جثمان الطفلة حيث قام بدفنها في مقابر القرية.

وأكد عم محمود، أنه يعمل منذ 30 عاما تربي في المقابر ولم يشاهد حادث ببشاعة الحادث وما حدث للصغيرة، قائلا “ كانوا سابوها أي حد يريبها وأن شاء الله ربنا يجيب حقها”.

البداية عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية بلاغا من مركز شرطة الشهداء بمصرع طفلة صغيرة تبلغ من العمر ٣ سنوات بقرية ميت شهالة.

بالانتقال تبين مصرع الصغيرة سما نتيجة وجود علامات تعذيب علي جسدها الصغير.وبالفحص تبين انه اثناء قيام الجد بمحاولة دفن الصغيرة دون اوراق شك فيه التربي لوجود علامات علي جسد الصغيرة وتم ابلاغ الشرطة والتي تحفظت علي جثمان الصغيرة سما.

وبالتحريات واستدعاء الاسرة اعترفت زوجة الاب انها كانت تسكب علي الطفلة الماء المغلي بسبب التبول اللااردي للطفلة وتوفت الطفلة نتيجة ذلك وحاولوا اخفاء الجريمة بدفن الطفلة.

وبالفحص ايضا تبين تعرض الطفلة للتعدي الجنسي وهو ما تسبب في تبولها اللااردي وتبين ان جد الطفلة ووالدها تناوبوا علي الاعتداء عليها جنسيا عدة مرات.

واعترف الاب والجد بارتكابهم الواقعة واكد الاب ان سما نتيجة زواج عرفي وحملت بها امها وتركتها في عمر صغير ليقوم بتربيتها.

وتم حبس الاب والجد وزوجة الاب وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.