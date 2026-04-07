جريمة في بيت العيلة.. العم يعاشر ابنتي شقيقه القاصرتين ويحملان منه في المنوفية

شهدت قرية بخاتي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية واقعة مؤسفة بعد تعدي شاب علي بنات شقيقه القصر جنسيا معاشرتهم معاشرة الأزواج مما أدى حملهن سفاحا.

البداية كانت في شهر رمضان الماضي عندما شعرت ابنة شقيق المتهم صاحبة ال 14 عاما بإعياء ووجع في البطن واصطحبتها الأم إلى المستشفى لتكتشف الأم حمل طفلتها في الشهر الخامس.

أصيبت الأم بصدمة كبيرة لتكتشف من ابنتها أن الجاني هو العم صاحب ال 27 عاما واستغل تواجدهم في بيت العائلة واعتاد التعدي علي الفتاة تحت تهديد السلاح وتهديدها بالقتل في حالة إبلاغ أسرتها.

أبلغت الأسرة قوات الشرطة وتم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته.

ولم يتعد أيام حتي اكتشفت الأم بتعب نجلتها الصغيرة صاحبة ال 11 عاما وتصطحبها إلى الطبيب لتكتشف الأم حمل طفلتها في الشهر السابع.

وأكدت الابنة الصغيرة، أن العم كان يستدرجها بعد علمها بما يفعله مع شقيقتها حاولت فضحه إلا أنه استدرجها ووضع لها المخدر واعتدي عليها هي أيضا حتى حملت.

واعترف المتهم تفصيليا بالاعتداء على بنات شقيقه داخل بيت العائلة وسط صدمة وحزن الجميع.

وتنتظر أسرة الشقيقتين وضع حملهم لعمل تحليل DNA لإثبات الجريمة رسميا.