قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تبدأ من 8500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 77 فرصة عمل بشركة قطاع خاص في بورسعيد
تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم
رئيس الوزراء: الدولة أضافت مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر في أقل من 10 سنوات
زيلينسكي يرفض مقترحًا ألمانيًا بمنح أوكرانيا عضوية أوروبية دون حق التصويت
إنقاذ حياة حاجَّين بعد تعرضهما لجلطات قلبية حادة
شادي شامل لـ صدى البلد: أتعاون مع سميرة سعيد في أعمال جديدة.. والأغاني تحمل روح التمرد
حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو
الخطوط الجوية البريطانية ترفع أسعار تذاكر المكافآت بسبب زيادة تكاليف الوقود
ترامب: متردد بين التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى الحرب وسنناقش الاقتراح في وقت لاحق اليوم
حزب الله : تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران
احذر سحب الشقة .. ما الموعد الأخير لسداد أقساط سكن لكل المصريين 7؟
ختام الدورة 79 من مهرجان كان.. سينما العالم تنتصر في مواجهة غياب هوليوود| تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يوجه بإحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية ومتابعة منظومة صرف الأسمدة المدعمة

محافظ قنا يوجه بإحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية ومتابعة منظومة صرف الأسمدة المدعمة
محافظ قنا يوجه بإحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية ومتابعة منظومة صرف الأسمدة المدعمة

وجه محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي، مسؤولي قطاع الزراعة بالمحافظة بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لمنظومة صرف الأسمدة المدعمة، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين دون أي معوقات، تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ قنا، أهمية إحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية وتفعيل منظومة "كارت الفلاح" الإلكترونية، لضمان العدالة والشفافية في التوزيع ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.

وفي السياق، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والوحدات الزراعية التابعة لها، لاستمرار العمل طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، تنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة علاء فاروق، وتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وفي هذا الإطار عقد المهندس أبو العباس عبد الفتاح البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، اجتماعا بحضور مديري العموم، ومديري الإدارات الداخلية، ومديري الإدارات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، لمناقشة ملفات حماية الأراضي، وتسجيل الحصر الزراعي، وآليات توزيع مقررات السماد.

وشدد وكيل وزارة الزراعة، على سرعة إدخال بيانات الحصر الزراعي عبر أجهزة الحاسب اللوحي "التابلت"، موجهاً بضرورة صرف كامل المقررات السمادية للمزارعين من خلال منظومة "كارت الفلاح" الذكي لتسهيل الإجراءات وضبط المنظومة.

كما أكد البدري، الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ مالية إضافية خارج الإطار القانوني من الحائزين، وعدم فرض شراء أي مستلزمات إنتاج حرة كشرط لصرف الأسمدة، تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في أنظمة التحصيل الإلكتروني ومنع الممارسات العشوائية.

وشدد وكيل وزارة الزراعة، على إحكام الرقابة لمنع التعديات على الرقعة الزراعية في مهدها، وأنه في حال رصد أي تعدٍ، سيتم إزالته فوراً، مع إرسال إنذار رسمي للمخالف لرفع الأنقاض الناتجة عن الإزالة وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.

من ناحية أخرى، عقد نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر اجتماعا موسعا لمتابعة سير العمل داخل كافة الإدارات والوقوف على معدلات الإنجاز في ملفات التقنين والتصالح.

وقال نائب محافظ قنا إن الاجتماع تناول أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاهتمام بالملفات الحيوية (تقنين ، تصالح ، منظومة نظافة ورفع إشغالات) ومتابعة معدلات العمل والانجاز في ملف التصالح وحسم مخالفات البناء والتواجد الميداني المستمر، مؤكدا على إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات المستوفاة، بسرعة بما يحقق التيسير على المواطنين ويسهم في تقنين الأوضاع.

وفي سياق آخر، شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا طارق سعد الدين اليوم احتفالية تكريم طلاب إدارة قنا التعليمية الحاصلين على الشهادة الدولية المعتمدة من منصة "توفاس" اليابانية (Tofas)، فى مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، والتي أُقيمت بمدرسة قنا الثانوية بنات.

وأشاد "سعد الدين" بمستوى الطلاب وتفاعلهم مع المناهج التقنية الحديثة، التي تستهدف تنمية مهارات التفكير التحليلي والابتكار لديهم، والدور المهم للمعلمين، وأولياء الأمور، في دعم الطلاب وتحفيزهم على التفوق والتميز، مؤكدًا أن هذا النجاح هو نتاج عمل جماعي متكامل داخل المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن الاهتمام بمواكبة التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية في ظل المتغيرات العالمية وإدخال مواد حديثة تلبى متطلبات سوق العمل عبر تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.

محافظ قنا الرقابة الجمعيات الزراعية منظومة صرف الأسمدة المدعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

يقترب من 8000جنيه..سعر الذهب اليوم السبت 23 مايو 2026

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر أمام روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم

ترشيحاتنا

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة للحجز

سعر الطماطم

الكيلو وصل كام؟.. سعر الطماطم اليوم الأربعاء 20 مايو وموعد انخفاضه

منحة التموين

الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي.. موعد صرف منحة التموين الـ 400 جنيه

بالصور

العيد من غير حرمان.. كيف تتناول اللحوم بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى

بيطري الشرقية: تحصين وتعقيم 49 كلبا ضالًا بالزقازيق والعاشر من رمضان

كلاب
كلاب
كلاب

استعداداً لعيد الأضحى .. حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية.. صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

فيديو

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد