محافظ قنا يوجه بإحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية ومتابعة منظومة صرف الأسمدة المدعمة

وجه محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي، مسؤولي قطاع الزراعة بالمحافظة بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لمنظومة صرف الأسمدة المدعمة، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين دون أي معوقات، تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ قنا، أهمية إحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية وتفعيل منظومة "كارت الفلاح" الإلكترونية، لضمان العدالة والشفافية في التوزيع ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.

وفي السياق، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والوحدات الزراعية التابعة لها، لاستمرار العمل طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، تنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة علاء فاروق، وتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وفي هذا الإطار عقد المهندس أبو العباس عبد الفتاح البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، اجتماعا بحضور مديري العموم، ومديري الإدارات الداخلية، ومديري الإدارات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، لمناقشة ملفات حماية الأراضي، وتسجيل الحصر الزراعي، وآليات توزيع مقررات السماد.

وشدد وكيل وزارة الزراعة، على سرعة إدخال بيانات الحصر الزراعي عبر أجهزة الحاسب اللوحي "التابلت"، موجهاً بضرورة صرف كامل المقررات السمادية للمزارعين من خلال منظومة "كارت الفلاح" الذكي لتسهيل الإجراءات وضبط المنظومة.

كما أكد البدري، الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ مالية إضافية خارج الإطار القانوني من الحائزين، وعدم فرض شراء أي مستلزمات إنتاج حرة كشرط لصرف الأسمدة، تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في أنظمة التحصيل الإلكتروني ومنع الممارسات العشوائية.

وشدد وكيل وزارة الزراعة، على إحكام الرقابة لمنع التعديات على الرقعة الزراعية في مهدها، وأنه في حال رصد أي تعدٍ، سيتم إزالته فوراً، مع إرسال إنذار رسمي للمخالف لرفع الأنقاض الناتجة عن الإزالة وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.

من ناحية أخرى، عقد نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر اجتماعا موسعا لمتابعة سير العمل داخل كافة الإدارات والوقوف على معدلات الإنجاز في ملفات التقنين والتصالح.

وقال نائب محافظ قنا إن الاجتماع تناول أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاهتمام بالملفات الحيوية (تقنين ، تصالح ، منظومة نظافة ورفع إشغالات) ومتابعة معدلات العمل والانجاز في ملف التصالح وحسم مخالفات البناء والتواجد الميداني المستمر، مؤكدا على إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات المستوفاة، بسرعة بما يحقق التيسير على المواطنين ويسهم في تقنين الأوضاع.

وفي سياق آخر، شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا طارق سعد الدين اليوم احتفالية تكريم طلاب إدارة قنا التعليمية الحاصلين على الشهادة الدولية المعتمدة من منصة "توفاس" اليابانية (Tofas)، فى مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، والتي أُقيمت بمدرسة قنا الثانوية بنات.

وأشاد "سعد الدين" بمستوى الطلاب وتفاعلهم مع المناهج التقنية الحديثة، التي تستهدف تنمية مهارات التفكير التحليلي والابتكار لديهم، والدور المهم للمعلمين، وأولياء الأمور، في دعم الطلاب وتحفيزهم على التفوق والتميز، مؤكدًا أن هذا النجاح هو نتاج عمل جماعي متكامل داخل المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن الاهتمام بمواكبة التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية في ظل المتغيرات العالمية وإدخال مواد حديثة تلبى متطلبات سوق العمل عبر تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.