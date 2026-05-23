تحصين 89 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمحافظة المنيا

أعلنت محافظة المنيا عن تحصين 89 ألفًا و375 رأس ماشية حتى الآن ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في 28 أبريل الماضي.

وقال مدير عام الطب البيطرى بمحافظة المنيا الدكتور رمضان توفيق -حسب بيان عن المحافظة اليوم السبت- أن الحملة حققت نتائج إيجابية، حيث تم تحصين 89 ألفًا و375 رأس ماشية حتى الآن، بمشاركة 9 إدارات بيطرية و110 لجان فرعية موزعة على جميع مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف مدير المديرية أن الحملة تستهدف جميع القرى والمدن من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للتوعية والإرشاد، لتعريف المربين والمزارعين بخطورة الأمراض الوبائية وأعراضها وأهمية التحصين الوقائي في حماية الثروة الحيوانية.