طلب تقرير الطب النفسي.. تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على فتاة معاقة وحملها سفاحا بالمنوفية

قررت محكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي علي فتاة من ذوي الهمم وحملهم سفاحا.

جاء ذلك لحين ورود التقرير الطبي النفسي للفتاة لاستكمال محاكمة المتهمين في الواقعة.

جاء ذلك بعد إحالة تعدي متهمين علي فتاة من ذوي الهمم داخل منزلها بقرية الماي بمركز شبين الكوم وحملها سفاحا.

واكدت والدة المجني عليها أن أشخاص تعدوا علي طفلتها مستغلين عدم إدراك الفتاة ووجود الام في خارج المنزل للعمل للتعدي علي نجلتهم مما أدي إلي حملها سفاحا ووضعها طفلا.

وطالبت الآم بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لما فعلوه مع ابنتها من ذوي الهمم.