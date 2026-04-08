الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صرح تنويري جديد بالمنوفية.. الموقف التنفيذى لمكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

استقبل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، لبحث ومناقشة آخر التجهيزات والإستعدادات النهائية الخاصة بمكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم على مساحة 795م2 ، وتمهيداً لافتتاحها ودخولها الخدمة أمام المواطنين، بحضور الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية ، الدكتورة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .

قال محافظ المنوفية إن المشروع يعد صرحاً تنويراً جديداً على أرض المحافظة لدورها الثقافي الهام والرائد في إثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب لما تقدمه من خدمات وأنشطة ثقافية متنوعة بما يساهم في النهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة ، وخلال اللقاء ، تم مناقشة أهم أعمال التجهيزات الفنية واللوجستية والتحديات والمعوقات وسبل تذليلها لتسريع وتيرة العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع في أسرع وقت تمهيداً لافتتاحها قريباً لخدمة المواطنين .

 ووجه المحافظ بتضافر الجهود وضرورة الإنتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة بما يليق بأهالى المحافظة، موجهاً مدير إدارة التعاون الدولي بسرعة إعداد هيكل وظيفي مدرب  لتلك المكتبة  .

 واستعرض السفير رضا الطايف الموقف التنفيذى لأعمال التجهيزات النهائية للمكتبة بتمويل مالي كامل من صندوق مكتبات مصر العامة وكذلك تقديم الدعم الفني والإداري والتي تضم 4 طوابق ( أرضى ،3 أدوار علوية ) وتحتوى على قاعات إطلاع ( كبار ، صغار) ، وتقدم أنشطة تعليمية من خلال مركز تدريب ( التحول الرقمى ،التكنولوجى ، كورسات لغات ، أنشطة تدريبية في مختلف المجالات ) ، بالإضافة إلى خدمات إجتماعية لذوى الهمم ، مركز تدريب حرفي ومهني ، وكذا قاعات مؤتمرات ، ومسرح عروض، وخدمات ثقافية كالرسم والحكي والموسيقى والخط العربي وأنشطة القراءة، وقسم خاص لطلاب الدراسات العليا والبحث العلمى. 

وأضاف أن مكتبات مصر العامة عددها 58 مكتبة ثابتة و24 مكتبة متنقلة تغطى 20 محافظة على مستوى الجمهورية ، وأكد أن المحافظة تشهد توسعاً ملحوظاً في شبكة مكتبات مصر العامة لنشر الثقافة وتعزيز القراءة واتاحة المعرفة لجميع المواطنين ، تأتى هذه الجهود ضمن برتوكول تعاون بين محافظة المنوفية وصندوق مكتبات مصر العامة لإنشاء ثلاث مكتبات وهم مكتبة مصر العامة بدنشواى بمركز الشهداء وتم افتتاحها ، مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة وجارى انهاء التجهيزات النهائية لدخولها الخدمة،  ودعم وتمويل الحزب الوطنى القديم بمنوف على مساحة 1650م2 ليصبح فرع جديد لمكتبة مصر العامة ، بالإضافة إلى مكتبة متنقلة تحتوى على 4500 كتاب تقدم خدمات مكتبية ، وادوات مدرسية ، مكتبة إلكترونية ، أنشطة ثقافية ، ورش حكى، معارض فنية ، أنشطة رياضية ، أنشطة للرماية وتستهدف كبار السن والأطفال وذوى الهمم لدعمهم ودمجهم في الأنشطة . 

من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات صندوق مكتبة مصر العامة على أرض المحافظة والتوسع في إنشاء العديد من المكتبات لدورها في نشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع ورعاية طاقات النشء وتنمية إبداعاتهم في كافة النواحي الثقافية الفنية و الأدبية تماشيا مع خطة الدولة نحو بناء الإنسان المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة.

