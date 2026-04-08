مناقشة تسليم مشروعات حياة كريمة بقرى أشمون والشهداء لدخولها الخدمة للمواطنين بالمنوفية

عقد اليوم اللواء عبد الله الديب السكرتير العام لمحافظة المنوفية إجتماعاً تنسيقياً لمتابعة نسب إنجاز تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء .

حضر الاجتماع المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، دار الهندسة ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، وكيل وزارة الصحة ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، مدير مديرية الصحة ، مديري عموم مشروعات غاز مصر ، صرف غرب المنوفية ، وممثل عن قطاع الكهرباء ، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

وفي مستهل الاجتماع ، تم استعراض الموقف التنفيذي لمعاينات واستلامات دار الهندسة ، ومناقشة خطاب مديرية الطرق لسرعة تركيب أغطية غرف محابس المياه على طريق 21 أشمون الكوادى ،وكذلك خط الربط لمحطة المرشحة على طريق شما ، وكذا مناقشة توصيل التيار الكهربائى لتركيب 2 كابينة بمحطة الصرف الصحى بسبك الأحد ، وكذا الوقوف علي تلافي الملاحظات بالمشروعات المتبقية بقطاع الصحة ومنها وحدات صحية دناصور ، زاوية الناعورة ، سرسموس ، كفر عشما ،جزيرة الحجر، كفر السوالمية بالشهداء ، كما تم استعراض إجمالى عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات واتخاذ إجراءات عاجلة لاستلام تلك المشروعات وفق الجداول الزمنية فضلا عن الوقوف على الملاحظات التي تعيق دون تشغيلها بهدف العمل على تذليلها ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الحياة المعيشية.

وشدد محافظ المنوفية بضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتكثيف المتابعات الميدانية لنهو وتسليم كافة المشروعات بشتي القطاعات وتلافي الملاحظات لتسريع إجراءات تسليم تلك المشروعات في أقرب وقت تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة .