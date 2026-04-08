عقب أزمة نهائي أمم إفريقيا.. أول تعليق من موتسيبي بعد زيارة السنغال

علق الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على أزمة نهائي أمم إفريقيا بسحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب.

وزار موتسيبي السنغال اليوم في زيارة رسمية ثم عقد مؤتمر صحفي للرد على بعض الملفات الخاصة بالجماهير واللقب.

وقال موتسيبي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “باتريس موتسيبي: ”إطلاق سراح المشجعين السنغاليين المعتقلين في المغرب يُعد أولوية بالنسبة لنا. يجب أن يعلم الشعب السنغالي أن هذه الوضعية تهمّنا على أعلى مستوى".

وأضاف: "نحن نحترم سيادة السنغال وكذلك سيادة المغرب. وأنا أتفق تمامًا عندما تقولون إن هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم داخل ملعب، خلال منافسة قمنا بتنظيمها، وبالتالي فهي أيضًا مسؤوليتنا".

واختتم: “فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالمباراة النهائية، فهي معروضة حالياً أمام محكمة التحكيم الرياضي. ومهما كان القرار، فسوف نحترمه، فمحكمة التحكيم الرياضي هي الجهة المختصة بالبت في هذه المسألة، تلك المسائل أصبحت من الماضي، التركيز ينصب الآن على المستقبل، الأولوية الآن واضحة وهي تطوير كرة القدم في جميع أنحاء دولنا وتعزيزها في القارة الأفريقية”.