قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأدلة الجنائية رفعت دماء وبصمات.. معاينة مسرح جريمة قـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

إيهاب المجني عليه
إيهاب المجني عليه
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة لفك لغز العثور على جثة صاحب كافيه في الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة، والأداة المستخدمة في قتله، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة لإجراء معاينة لمسرح الجريمة ومناظرة جثة المجني عليه التي أسفرت عن إصابته بطعنتين نافذتين في الصدر والبطن وعن وجود الجثة في المياه لعدة ساعات.

كما أسفرت المعاينة عن أن مسرح الجريمة عبارة عن كافيه صغير بجوار الرياح البحيري ويوجد بداخله غرفة خصصها المجني عليه للاستراحة خلال أوقات العمل وعثر بداخلها على نقاط دماء في أرضية الغرفة وهي التي أثارت الاشتباه في البداية حول وجود شبهة جنائية في اختفاء المجني عليه.

وكلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية برفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة "دماء وبصمات" لفحصها ومضاهاتها بدماء وبصمات المجني عليه تحسبا أن تكون تلك الدماء للجاني نتيجة مقاومة المجني عليه له وأيضا بحثا عن بصمات مختلفة قد تقود للمتهم.

من جانبها تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات الجريمة حيث يتم فحص علاقات المجني عليه ومدى وجود خلافات له مع آخرين سواء شخصية أو في العمل، وناقش فريق البحث الجنائي عددا من أقارب وأصدقاء المجني عليه للوقوف على آخر شخص كان برفقة المجني عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بتغيب "إيهاب.ص.خ" صاحب كافيه بمدينة منشأة القناطر، ووجهت قيادات أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تغيب الشاب.

وأسفر الفحص المبدئي لغرفة داخل الكافيه عن وجود آثار دماء ما أثار فزع أسرته، ونظرًا لوجود الرياح البحيري بجانب الكافيه اتجهت الأنظار لاحتمالية غرقه خاصة مع العثور على نقاط دماء على حافة الترعة.

وعقب ساعات من البحث تم العثور على جثة الشاب إلا أن وجود آثار طعنات في جثمانه أكدت تعرضه للقتل، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

