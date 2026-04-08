من داخل «واتس آب الحكام».. تفاصيل قرار مثير بشأن ركلة جزاء الأهلي

وكتب عبد الباسط من خلال حسابه الشخصي اكس : معلوماتي من قلب لجنة الحكام ما أنقله هو ما حدث نصا عبر جروب واتس آب للجنة الحكام الرئيسية بقيادة أوسكار رويدز

**قرار وتحليل لجنة الحكام بإجماع أعضائها الـ 9 في حالة مباراة الأهلي وسيراميكا

▪️ اللجنة أجمعت على أن محمود عاشور حكم الفار عرض الحالة من الكاميرا الخلفية والتي تجعل أي مشجع عادي يراها ضربة جزاء.

▪️الحكم محمود وفا طلب زاوية "الأوفسايد" التي تكون الكاميرا مثبته فيها خلف الحكم المساعد في أعلى المدرج وطلب من عاشور عمل زووم على اللعبة.

▪️ الحكم حينما رأى هذه الزاوية وجد أن المسافة ما بين جسم اللاعب و يده تستدعي استكمال اللعب ولا توجد ضربة جزاء.

▪️ اللجنة عرضت حالات كثيرة مشابهة اعتمد فيها الفيفا هذه الكرة (play on) أي استكمال اللعب وأبرز حالة تم عرضها كانت في مباراة كرة نسائية في أولمبياد باريس بين فرنسا وكولومبيا.

▪️اللجنة رأت أن قرار محمود وفا سليم 100% ومحمود عاشور هو المخطيء.