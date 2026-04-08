الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق صادم من فرج عامر على مباراة الأهلي وسيراميكا

فرج عامر
فرج عامر
ميرنا محمود

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق علي مباراة الأهلي و سيراميكا أمس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

  كتب فرج عامر عبر فيسبوك: مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا كانت  ملهاة هزلية، فريق عملاق يلاعب فريق شاب منظم، علي  ملعب  أرضيته سيئة جدا ، وتحكيم ليس علي مستوي الحدث نهائيا مما ساعد في إفساد المباراة ، لكن الأهم من ذلك أن جماهير الأهلي لها حق كبير ، لأنها بتشجع بطل أفريقيا واهم علامة تجارية ورياضية في أفريقيا ، وفريق مفروض لدية إمكانيات فنية ومالية عملاقة  ماينفعش يمثله لاعبين معظمهم بطئ الحركة وقليل الحيلة وغالبيتهم متخطي الثلاثين عاما ، ولياقتهم الفنية والخططية والرياضية ليست كما عهدنا في لاعبي الأهلي في المواسم السابقة  .

وتابع :والمدير الفني راجل شيك ورشيق وإدارته للمباراة سيئة جدا ، ومدير الكرة راجل طيب  ومحترم  واللاعبين لا تهابه بالقدر الكافي وشوبير حارس مرمي مصر والأهلي كان شارد  الذهن  لحظة الهدف ، كل هذه الأسباب لو لم تكن موجودة ماكانش فرق مع الأهلي حكم ولا غيره وكان الأهلي انتزع الانتصار غصبا عن كل الكارهين ، فلا نلومن الا انفسنا ، بالمناسبة الكابتن سيد عبد الحفيظ حاول ولكنه لم يستطع.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب تعادله أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات المسابقة.

وجاء تعادل الأهلي ليؤجل حسم العديد من الأمور في سباق الصدارة، حيث يسعى الفريق لمواصلة المنافسة بقوة خلال مرحلة التتويج، خاصة مع اشتداد المنافسة بين الفرق المتقدمة في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سموحة في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى الأهلي لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة الضغط على صدارة الترتيب، بينما يأمل سموحة في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الفرق المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وسموحة يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ويترقب عشاق الكرة المصرية هذه المواجهة، في ظل أهمية النقاط الثلاث في صراع حسم لقب الدوري خلال المرحلة النهائية.

فرج عامر سموحه الأهلي و سيراميكا

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
