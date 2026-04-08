ناقد رياضي: الأداء التحكيمي كان العامل الأبرز بمباراة الأهلي وسيراميكا

أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا شهدت العديد من الأحداث المثيرة، مشيرًا إلى أن الأداء التحكيمي كان العامل الأبرز في إفساد اللقاء والتأثير على نتيجته.

وقال محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المباراة كانت قوية وممتعة من الناحية الفنية، إلا أن قرارات الحكم، خاصة في اللقطات الجدلية، تسببت في حالة من الاحتقان داخل الملعب.

وأكد أن الأهلي تعرض لظلم واضح، خاصة في عدم احتساب ركلة جزاء مستحقة، إلى جانب ما وصفه بتصرفات غير لائقة من الحكم تجاه بعض اللاعبين.

وأضاف أن الأحداث التي شهدتها المباراة، بما في ذلك المشادات والتجاوزات اللفظية، تستوجب تدخلًا حاسمًا من لجنة الحكام، متوقعًا أن يتم اتخاذ قرار بإيقاف الحكم كإجراء تأديبي لاحتواء الأزمة وتهدئة الجماهير.

وأشار إلى أن تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا تسبب في فقدان نقطتين مهمتين في سباق الدوري، ما أدى إلى تراجعه للمركز الثالث خلف الزمالك وبيراميدز، لافتًا إلى أن المنافسة على اللقب أصبحت أكثر صعوبة.

وانتقد أداء الأهلي، مؤكدًا أن هناك حالة من العشوائية داخل الملعب، إلى جانب غياب التوظيف الفني الجيد، مشددًا على ضرورة التعاقد مع مدير فني قوي ومهاجمين على مستوى عالٍ لتدعيم صفوف الفريق.