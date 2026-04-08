الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ناقد رياضي: الأداء التحكيمي كان العامل الأبرز بمباراة الأهلي وسيراميكا

أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا شهدت العديد من الأحداث المثيرة، مشيرًا إلى أن الأداء التحكيمي كان العامل الأبرز في إفساد اللقاء والتأثير على نتيجته.

وقال محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المباراة كانت قوية وممتعة من الناحية الفنية، إلا أن قرارات الحكم، خاصة في اللقطات الجدلية، تسببت في حالة من الاحتقان داخل الملعب.

وأكد أن الأهلي تعرض لظلم واضح، خاصة في عدم احتساب ركلة جزاء مستحقة، إلى جانب ما وصفه بتصرفات غير لائقة من الحكم تجاه بعض اللاعبين.

وأضاف أن الأحداث التي شهدتها المباراة، بما في ذلك المشادات والتجاوزات اللفظية، تستوجب تدخلًا حاسمًا من لجنة الحكام، متوقعًا أن يتم اتخاذ قرار بإيقاف الحكم كإجراء تأديبي لاحتواء الأزمة وتهدئة الجماهير.

وأشار إلى أن تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا تسبب في فقدان نقطتين مهمتين في سباق الدوري، ما أدى إلى تراجعه للمركز الثالث خلف الزمالك وبيراميدز، لافتًا إلى أن المنافسة على اللقب أصبحت أكثر صعوبة.

وانتقد أداء الأهلي، مؤكدًا أن هناك حالة من العشوائية داخل الملعب، إلى جانب غياب التوظيف الفني الجيد، مشددًا على ضرورة التعاقد مع مدير فني قوي ومهاجمين على مستوى عالٍ لتدعيم صفوف الفريق.

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

القهوة بالليمون تريند من جديد.. حقيقة الفوائد والأضرار وهل تساعد فعلاً في التخسيس؟

القهوة

داليا مصطفى

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

