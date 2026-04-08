الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أصبح بيد الآخرين.. ماذا يحتاج الأهلي للوصول الى لقب الدوري ؟

الأهلي
الأهلي

دخل النادي الأهلي مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز وهو يدرك أن هامش الخطأ أصبح ضيقًا للغاية لكن التعادل أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى أعاد خلط الأوراق بشكل كبير وطرح سؤالًا صريحًا داخل الشارع الكروي وهو : هل فقد الأهلي فرصته في المنافسة على اللقب؟

التعادل بهدف لمثله على ملعب المقاولون العرب لم يكن مجرد تعثر عابر بل ضربة قوية في توقيت حساس جعلت الفريق يفقد جزءًا كبيرًا من زمام الأمور في سباق الصدارة ويضع نفسه تحت ضغط حسابات معقدة خلال الجولات المتبقية.

شهدت المباراة تقدم سيراميكا عبر فخري لاكاي قبل أن ينقذ ياسر إبراهيم الأهلي بهدف التعادل ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

لكن هذه النقطة لم تكن كافية للأهلي الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط كاملة عن الزمالك المتصدر و2 عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ومع تبقي 5 مباريات فقط لكل فريق أصبح الفارق أكثر حساسية وأي تعثر جديد قد يعني نهاية آمال المنافسة بشكل رسمي.

هل فقد الأهلي اللقب؟

الإجابة ببساطة هى أن الأهلي لم يفقد اللقب حسابيًا لكنه لم يعد يملك مصيره بيده .. فبعد هذا التعادل لم يعد كافيًا أن يحقق الأهلي الفوز في جميع مبارياته بل أصبح مطالبًا بانتظار هدايا من المنافسين وهو ما يعقد المشهد بشدة.

سيناريو معقد

أصبح موقف الأهلي في سباق اللقب مرتبطًا بعدة عوامل متداخلة فلم يعد الفوز وحده كافيًا لحسم الأمور.

الفريق مطالب أولًا بتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته المتبقية دون أي نزيف جديد للنقاط لضمان الوصول إلى أقصى رصيد ممكن.

وفي الوقت نفسه يترقب الأهلي نتائج منافسيه المباشرين حيث يحتاج إلى تعثر الزمالك متصدر الترتيب في أكثر من مباراة إلى جانب فقدان بيراميدز لنقاط مؤثرة خلال الجولات المقبلة.

هذا السيناريو يجعل حظوظ الأهلي قائمة نظريًا لكنها مرهونة بنتائج خارجة عن إرادته وهو ما يزيد من صعوبة المهمة في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.

الزمالك الأقرب.. وبيراميدز يترقب

في المقابل يبدو الزمالك في وضع مثالي بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة ويملك الأفضلية في سباق اللقب خاصة بعد فوزه الكبير على المصري.

أما بيراميدز صاحب الـ43 نقطة فلم يخض مباراته بعد ما يمنحه فرصة ذهبية لتقليص الفارق أو حتى مزاحمة الزمالك بقوة.

ترتيب مجموعة التتويج بعد الجولة الأولى

الزمالك – 46 نقطة

بيراميدز – 43 نقطة

الأهلي – 41 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 39 نقطة

إنبي – 33 نقطة

المصري – 32 نقطة

سموحة – 31 نقطة

ويؤكد هذا الترتيب أن المنافسة لا تزال مفتوحة نظريًا لكنها أصبحت أكثر تعقيدًا بالنسبة للأهلي.

مباريات حاسمة تنتظر الأهلي

لا يزال أمام الأهلي جدول صعب يتضمن مواجهات مباشرة مع أبرز المنافسين وهو ما قد يمنحه فرصة للعودة أو يقضي نهائيًا على آماله.

أي نتيجة غير الانتصار في المباريات المقبلة ستعني بشكل كبير الخروج من سباق اللقب خاصة في ظل قوة المنافسين واستقرار نتائجهم.

مباريات الأهلي المتبقية:

الجولة 2: الأهلي × سموحة

الجولة 3: راحة

الجولة 4: بيراميدز × الأهلي

الجولة 5: الزمالك × الأهلي

الجولة 6: الأهلي × إنبي

الجولة 7: المصري × الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

محمد الشناوي

طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

حريق يلتهم شقة في المريوطية دون خسائر في الأرواح

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية

المستشار محمد السعيد الشربيني

بينهم عزت والشاطر .. المحكمة تلزم المتهمين فى قضية التخابر بدفع 7 مليارات جنيه

بالصور

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة التعاون في مجالات النقل الأخضر

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

القهوة بالليمون تريند من جديد.. حقيقة الفوائد والأضرار وهل تساعد فعلاً في التخسيس؟

القهوة
القهوة
القهوة

لوك جديد .. داليا مصطفى تستعرض جمالها في ظهور مبهر

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد