أصبح بيد الآخرين.. ماذا يحتاج الأهلي للوصول الى لقب الدوري ؟

دخل النادي الأهلي مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز وهو يدرك أن هامش الخطأ أصبح ضيقًا للغاية لكن التعادل أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى أعاد خلط الأوراق بشكل كبير وطرح سؤالًا صريحًا داخل الشارع الكروي وهو : هل فقد الأهلي فرصته في المنافسة على اللقب؟

التعادل بهدف لمثله على ملعب المقاولون العرب لم يكن مجرد تعثر عابر بل ضربة قوية في توقيت حساس جعلت الفريق يفقد جزءًا كبيرًا من زمام الأمور في سباق الصدارة ويضع نفسه تحت ضغط حسابات معقدة خلال الجولات المتبقية.

شهدت المباراة تقدم سيراميكا عبر فخري لاكاي قبل أن ينقذ ياسر إبراهيم الأهلي بهدف التعادل ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

لكن هذه النقطة لم تكن كافية للأهلي الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط كاملة عن الزمالك المتصدر و2 عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ومع تبقي 5 مباريات فقط لكل فريق أصبح الفارق أكثر حساسية وأي تعثر جديد قد يعني نهاية آمال المنافسة بشكل رسمي.

هل فقد الأهلي اللقب؟

الإجابة ببساطة هى أن الأهلي لم يفقد اللقب حسابيًا لكنه لم يعد يملك مصيره بيده .. فبعد هذا التعادل لم يعد كافيًا أن يحقق الأهلي الفوز في جميع مبارياته بل أصبح مطالبًا بانتظار هدايا من المنافسين وهو ما يعقد المشهد بشدة.

سيناريو معقد

أصبح موقف الأهلي في سباق اللقب مرتبطًا بعدة عوامل متداخلة فلم يعد الفوز وحده كافيًا لحسم الأمور.

الفريق مطالب أولًا بتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته المتبقية دون أي نزيف جديد للنقاط لضمان الوصول إلى أقصى رصيد ممكن.

وفي الوقت نفسه يترقب الأهلي نتائج منافسيه المباشرين حيث يحتاج إلى تعثر الزمالك متصدر الترتيب في أكثر من مباراة إلى جانب فقدان بيراميدز لنقاط مؤثرة خلال الجولات المقبلة.

هذا السيناريو يجعل حظوظ الأهلي قائمة نظريًا لكنها مرهونة بنتائج خارجة عن إرادته وهو ما يزيد من صعوبة المهمة في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.

الزمالك الأقرب.. وبيراميدز يترقب

في المقابل يبدو الزمالك في وضع مثالي بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة ويملك الأفضلية في سباق اللقب خاصة بعد فوزه الكبير على المصري.

أما بيراميدز صاحب الـ43 نقطة فلم يخض مباراته بعد ما يمنحه فرصة ذهبية لتقليص الفارق أو حتى مزاحمة الزمالك بقوة.

ترتيب مجموعة التتويج بعد الجولة الأولى

الزمالك – 46 نقطة

بيراميدز – 43 نقطة

الأهلي – 41 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 39 نقطة

إنبي – 33 نقطة

المصري – 32 نقطة

سموحة – 31 نقطة

ويؤكد هذا الترتيب أن المنافسة لا تزال مفتوحة نظريًا لكنها أصبحت أكثر تعقيدًا بالنسبة للأهلي.

مباريات حاسمة تنتظر الأهلي

لا يزال أمام الأهلي جدول صعب يتضمن مواجهات مباشرة مع أبرز المنافسين وهو ما قد يمنحه فرصة للعودة أو يقضي نهائيًا على آماله.

أي نتيجة غير الانتصار في المباريات المقبلة ستعني بشكل كبير الخروج من سباق اللقب خاصة في ظل قوة المنافسين واستقرار نتائجهم.

مباريات الأهلي المتبقية:

الجولة 2: الأهلي × سموحة

الجولة 3: راحة

الجولة 4: بيراميدز × الأهلي

الجولة 5: الزمالك × الأهلي

الجولة 6: الأهلي × إنبي

الجولة 7: المصري × الأهلي