بعد تعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. جدول ترتيب الدوري المصري في مرحلة الصراع على اللقب

واصلت منافسات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز إثارة وتشويقاً بعد تعادل فريق الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج.

بدأت المباراة بحذر من كلا الفريقين قبل أن ينجح فخري لاكاي في تسجيل الهدف الأول لسيراميكا في الدقيقة 41 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، حاول مصطفى شوبير حارس الأهلي التصدي لها دون جدوى لتسكن الشباك.

وعاد الأهلي في الشوط الثاني ليُدرك التعادل في الدقيقة 82، بعد عرضية متقنة من أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء وصلت إلى ياسر إبراهيم الذي أسكن الكرة في الشباك، ليحصد فريقه نقطة ثمينة في بداية مشوار مرحلة التتويج.

ترتيب مجموعة التتويج بعد الجولة الأولى

جاء ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولى على النحو التالي:

1. الزمالك – 46 نقطة

2. بيراميدز – 43 نقطة

3. الأهلي – 41 نقطة

4. سيراميكا – 39 نقطة

5. إنبي – 33 نقطة

6. المصري – 32 نقطة

7. سموحة – 31 نقطة

هذا التعادل يعزز الصراع على القمة ويترك الباب مفتوحاً أمام المنافسين على حصد لقب الدوري في الأسابيع المقبلة.

وخاض الأهلي حتى الآن 21 مباراة في الدوري، جمع خلالها 41 نقطة من 11 فوز و8 تعادلات وهزيمتين، وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

في المقابل، لعب سيراميكا 21 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 6، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.