تُعد طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة من الوصفات السريعة واللذيذة التي يفضلها الكثيرون، حيث تتميز بمذاق غني وقوام طري يشبه أكل المطاعم، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة.

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة تحضير الفراخ بالبصل بخطوات واضحة تضمن لكِ نتيجة مميزة من أول مرة، للشيف فيفي عثمان.

المكونات لطريقة عمل الفراخ

نصف كيلو إلى كيلو من الفراخ حسب الرغبة مقطعة

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

3 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات فراخ

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة قرفة (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

عصير ليمونة

كوب ماء أو مرقة



طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة

تتبيل الفراخ:

يتم تتبيل قطع الفراخ بالملح والفلفل والبهارات والبابريكا وعصير الليمون، وتترك لمدة 30 دقيقة على الأقل لامتصاص التتبيلة. تحمير البصل:

في طاسة على النار، يتم وضع الزيت أو السمن، ثم إضافة شرائح البصل وتقليبها حتى تأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا وتبدأ في الذبول. إضافة الثوم:

يضاف الثوم المفروم إلى البصل مع التقليب لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته. إضافة الفراخ:

توضع قطع الفراخ فوق البصل وتُقلب جيدًا حتى تتشوح وتأخذ لونًا خفيفًا من جميع الجهات. التسوية:

يتم إضافة نصف كوب إلى كوب من الماء أو المرقة، وتغطية الطاسة، وتترك على نار هادئة حتى تنضج الفراخ تمامًا ويثقل القوام. التقديم:

تُقدم الفراخ بالبصل ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز حسب الرغبة.