بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على انخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعًا بنسبة 1,18 % ليستقر عند 17.391,2 نقطة.
وسجل مؤشر “MASI 20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضًا بنسبة 0,78 % إلى 1.300,88 نقطة، فيما تراجع “MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 1,55 % إلى 1.214,1 نقطة.
من جهته، سجل مؤشر “MASI Mid and Small Cap”، الذي يعكس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، خسارة بنسبة 1,57% ليستقر عند 1.796,62 نقطة.
وحول المؤشرات الدولية، فقد أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد” على خسارة بنسبة 1,12 %/ إلى 16.314,21 نقطة، وبنسبة 1,24% الى 14.873,27 نقطة.