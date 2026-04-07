خاص | العثور على زجاجات خمور داخل دولاب التمريض بمستشفى النصر للتأمين .. صور

شنت النيابة الإدارية حملة تفتيشية مفاجئة، اليوم، على مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان ،في إطار جهودها لمتابعة انتظام العمل داخل المنشآت الصحية وضبط المخالفات.



وخلال المرور، رصد فريق التفتيش وجود زجاجات خمور داخل أحد دواليب التمريض، في واقعة أثارت استياء أعضاء اللجنة، إلى جانب اكتشاف عدد من المخالفات الإدارية والفنية الأخرى داخل المستشفى.

وعلى الفور، قامت اللجنة بإثبات جميع الوقائع والمخالفات في محضر رسمي، مع التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين عن تلك الوقائع.