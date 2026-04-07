الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بينهم عزت والشاطر .. المحكمة تلزم المتهمين فى قضية التخابر بدفع 7 مليارات جنيه

المستشار محمد السعيد الشربيني
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بأحكام متفاوتة على عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع إحدى الدول الأجنبية»، مع إلزامهم بسداد تعويضات مالية كبيرة.

أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد على 37 متهمًا، من أبرزهم عدد من قيادات الجماعة، بينهم محمود عزت، محمد بديع، خيرت الشاطر، محمود حسين، رشاد بيومي، عبد الرحمن البر، محمود غزلان، ومحمد سعد عليوة. كما شمل الحكم آخرين، من بينهم محمد جمال حشمت وأحمد محمد عبد الرحمن، بالإضافة إلى متهمين أجانب.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على 27 متهمًا، من بينهم ناصر الفراش، علي خلف علي محمد، محمد طارق خليل، حاتم حنفي، ومحمد جمال سعيد، وآخرين.

كما عاقبت المحكمة عددًا من المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، بينما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات على متهمين آخرين.

وألزمت المحكمة جميع المحكوم عليهم متضامنين بسداد مبلغ قدره 7 مليارات و54 مليونًا و34 ألفًا و140 جنيهًا لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما قررت وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة، مع إدراجهم على قوائم الإرهاب، وحل الجماعة، وإغلاق مقارها، ومصادرة المضبوطات.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة اثنين من المتهمين، فيما برأت متهمًا آخر مما نُسب إليه.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين تورطوا في مخطط للإضرار بالمصالح القومية، من خلال تمرير المكالمات الدولية دون ترخيص باستخدام خوادم خارج البلاد، بما أتاح لهم مراقبة وتسجيل الاتصالات وجمع معلومات حول الأوضاع الداخلية، إلى جانب اتهامات بغسل الأموال والاتجار في العملة دون ترخيص.


صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران.


 

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

سعر الدولار في مصر الآن

آخر تحديثات .. سعر الدولار في مصر الآن

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الارصاد

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

محمد الشناوي

طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب

أخبار أسوان: لقاءات جماهيرية.. وإحباط محاولة تهريب سولار.. ومتابعة لمشروعات حياة كريمة.. وإنهاء لمشكلة الصرف بالسيل

مناقشة أول رسالة دكتوراة في جراحة المسالك بطب كفر الشيخ

مناقشة أول رسالة دكتوراة في تخصّص جراحة المسالك البولية بـ طب كفر الشيخ | صور

رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يستقبل وفد معهد أورام الفيوم لبحث سُبل التعاون المشترك

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم .. بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل سلطة الرنجة.. طعم مميز وسهل التحضير

طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير

بعد وفاة الأمير فيليب به.. نصائح لكشف عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟

هل يمكن عكس مرض السكري من النوع الثاني؟.. تغييرات بسيطة في نمط الحياة قد تُحدث الفرق

هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟
هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟
هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟

كلمة السر شابوه

كلمة السر شابوه.. فنان يكشف سر العبارة الشهيرة وسبب غيابه ويفتح كواليس عمله الجديد

مصطفى شعبان

بعد 15 عاما.. حقيقة عودة مصطفى شعبان لـ الزوجة الرابعة 2 في رمضان 2027

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

