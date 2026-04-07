خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا

حسم الخبير التحكيمي محمد الصباحي، الجدل حول قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق الأحمر، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم"

وكتب الناقد الرياضي احمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك "خاص| الحكم الدولي السابق محمد الصباحي: قرار محمود وفا بعد احتساب ركلة جزاء للأهلي قرار صحيح والفار عرض عليه زاوية خادعة وعرضه للضغط"

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل مع سيراميكا بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.