أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. امسح ذنوبك في دقائق معدودة
تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران
الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد
اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب
الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل
وسيط بين الأطراف.. خبير: باكستان تُعد دولة مقبولة لدى عدة أطراف نظرًا لعلاقاتها الجيدة والمُتشعبة
آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة
«توروب» وأوضة اللبس.. ناقد رياضي يوضح سبب تراجع مستوى الأهلي
مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم
البيت الأبيض: وقف إطلاق النار مع إيران انتصار أمريكي تاريخي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

كنز جديد في البحر المتوسط | خبير اقتصادي : اكتشاف يعزز اقتصاد مصر ويوفر مليارات الدولارات

أحمد العيسوي

في ظل تسارع وتيرة الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، يبرز الكشف الجديد الذي أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع إيني كواحد من أبرز التطورات التي قد تعيد رسم ملامح سوق الطاقة في مصر خلال السنوات المقبلة. وفي قراءة تحليلية لهذا الحدث، يوضح الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية لهذا الاكتشاف وانعكاساته على الاقتصاد المصري.

اكتشاف استراتيجي يعيد التوازن لقطاع الطاقة

يرى الدكتور هاني الشامي أن هذا الكشف، الذي تُقدّر احتياطياته بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل من المكثفات، يمثل "نقطة تحول حقيقية" في مسار قطاع الطاقة المصري، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها الدولة مؤخرًا نتيجة تراجع الإنتاج وارتفاع فاتورة الاستيراد.

ويؤكد أن الأهمية لا تكمن فقط في حجم الاحتياطي، بل في الموقع الجغرافي المميز القريب من البنية التحتية القائمة، وهو ما يقلل من تكاليف التنمية ويسرّع من دخول الإنتاج الفعلي، مما يعزز العائد الاقتصادي في وقت قياسي.

خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز العملة الصعبة

يشير الشامي إلى أن أحد أبرز مكاسب هذا الكشف هو تقليل الضغط على العملة الأجنبية، موضحًا أن توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا يمثل دعمًا مباشرًا للاحتياطي النقدي، ويسهم في تقليص عجز الميزان التجاري.

ويضيف أن هذا التطور يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة بقوة إلى التصدير، وهو ما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب

من وجهة نظره، يعكس نجاح هذا الاكتشاف نتيجة مباشرة لسياسات الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة بعد تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أعاد الثقة لشركات كبرى مثل بي بي.

ويؤكد أن استمرار هذه السياسات سيجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف، مما يفتح الباب أمام اكتشافات جديدة، خاصة في المناطق المتقادمة التي لا تزال تحمل فرصًا واعدة.

دعم الأمن القومي للطاقة

يشدد الشامي على أن الاكتشاف الجديد لا يقتصر تأثيره على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى تعزيز الأمن القومي، من خلال تأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج.

ويضيف أن تنويع مصادر الإنتاج وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي يمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية وتقلبات أسعار الطاقة.

فرص تنموية وتوسّع صناعي

يوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة إنتاج الغاز تفتح المجال أمام التوسع في الصناعات المرتبطة به، مثل البتروكيماويات والأسمدة، وهو ما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم النمو الصناعي.

كما أشار إلى أن استغلال هذا الاكتشاف بشكل أمثل يتطلب الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وربط الحقول الجديدة بالشبكة القومية.

 

في الختام، يؤكد الدكتور هاني الشامي أن الكشف الجديد يمثل "فرصة ذهبية" للاقتصاد المصري، ليس فقط لتعزيز إنتاج الغاز، بل لإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وإذا ما تم استغلال هذه الفرصة بكفاءة، فإن مصر قد تقترب أكثر من تحقيق حلمها بأن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للطاقة في المنطقة.

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

سعر الدولار في مصر الآن

آخر تحديثات .. سعر الدولار في مصر الآن

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الارصاد

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

محمد الشناوي

طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب

أخبار أسوان: لقاءات جماهيرية.. وإحباط محاولة تهريب سولار.. ومتابعة لمشروعات حياة كريمة.. وإنهاء لمشكلة الصرف بالسيل

مناقشة أول رسالة دكتوراة في جراحة المسالك بطب كفر الشيخ

مناقشة أول رسالة دكتوراة في تخصّص جراحة المسالك البولية بـ طب كفر الشيخ | صور

رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يستقبل وفد معهد أورام الفيوم لبحث سُبل التعاون المشترك

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم .. بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل سلطة الرنجة.. طعم مميز وسهل التحضير

طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير

بعد وفاة الأمير فيليب به.. نصائح لكشف عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟

هل يمكن عكس مرض السكري من النوع الثاني؟.. تغييرات بسيطة في نمط الحياة قد تُحدث الفرق

هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟
هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟
هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟

كلمة السر شابوه

كلمة السر شابوه.. فنان يكشف سر العبارة الشهيرة وسبب غيابه ويفتح كواليس عمله الجديد

مصطفى شعبان

بعد 15 عاما.. حقيقة عودة مصطفى شعبان لـ الزوجة الرابعة 2 في رمضان 2027

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد