كنز جديد في البحر المتوسط | خبير اقتصادي : اكتشاف يعزز اقتصاد مصر ويوفر مليارات الدولارات

في ظل تسارع وتيرة الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، يبرز الكشف الجديد الذي أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع إيني كواحد من أبرز التطورات التي قد تعيد رسم ملامح سوق الطاقة في مصر خلال السنوات المقبلة. وفي قراءة تحليلية لهذا الحدث، يوضح الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية لهذا الاكتشاف وانعكاساته على الاقتصاد المصري.

اكتشاف استراتيجي يعيد التوازن لقطاع الطاقة

يرى الدكتور هاني الشامي أن هذا الكشف، الذي تُقدّر احتياطياته بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل من المكثفات، يمثل "نقطة تحول حقيقية" في مسار قطاع الطاقة المصري، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها الدولة مؤخرًا نتيجة تراجع الإنتاج وارتفاع فاتورة الاستيراد.

ويؤكد أن الأهمية لا تكمن فقط في حجم الاحتياطي، بل في الموقع الجغرافي المميز القريب من البنية التحتية القائمة، وهو ما يقلل من تكاليف التنمية ويسرّع من دخول الإنتاج الفعلي، مما يعزز العائد الاقتصادي في وقت قياسي.

خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز العملة الصعبة

يشير الشامي إلى أن أحد أبرز مكاسب هذا الكشف هو تقليل الضغط على العملة الأجنبية، موضحًا أن توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا يمثل دعمًا مباشرًا للاحتياطي النقدي، ويسهم في تقليص عجز الميزان التجاري.

ويضيف أن هذا التطور يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة بقوة إلى التصدير، وهو ما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب

من وجهة نظره، يعكس نجاح هذا الاكتشاف نتيجة مباشرة لسياسات الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة بعد تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أعاد الثقة لشركات كبرى مثل بي بي.

ويؤكد أن استمرار هذه السياسات سيجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف، مما يفتح الباب أمام اكتشافات جديدة، خاصة في المناطق المتقادمة التي لا تزال تحمل فرصًا واعدة.

دعم الأمن القومي للطاقة

يشدد الشامي على أن الاكتشاف الجديد لا يقتصر تأثيره على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى تعزيز الأمن القومي، من خلال تأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج.

ويضيف أن تنويع مصادر الإنتاج وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي يمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية وتقلبات أسعار الطاقة.

فرص تنموية وتوسّع صناعي

يوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة إنتاج الغاز تفتح المجال أمام التوسع في الصناعات المرتبطة به، مثل البتروكيماويات والأسمدة، وهو ما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم النمو الصناعي.

كما أشار إلى أن استغلال هذا الاكتشاف بشكل أمثل يتطلب الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وربط الحقول الجديدة بالشبكة القومية.

في الختام، يؤكد الدكتور هاني الشامي أن الكشف الجديد يمثل "فرصة ذهبية" للاقتصاد المصري، ليس فقط لتعزيز إنتاج الغاز، بل لإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وإذا ما تم استغلال هذه الفرصة بكفاءة، فإن مصر قد تقترب أكثر من تحقيق حلمها بأن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للطاقة في المنطقة.