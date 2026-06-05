على 3 أقساط.. تفاصيل التسوية المالية للأهلي مع توروب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي كان حريص على إنهاء عقد ييس توروب قبل نهاية شهر يونيو الجاري، والذي سيتقاضى راتبه عنه أيضًا بالإضافة للحصول على الشرط الجزائي وقيمته 3 شهـور، كما حصل المدرب على ترضية "أدبية" تقدر بنحو شهر من راتبه.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: الأهلي كان حريص على تلاشي أي أزمة مع ييس توروب، والمدرب وقع على جميع الأوراق المطلوبة لتفادي أي أزمة مستقبلية معه.

وأضاف: وكالة ييس توروب سوف تحصل على 10% من قيمة الـ4 أشهر التي سيحصل عليها ييس توروب، والتي تقدر بنحو 100 ألف دولار.

وتابع: الأهلي سوف يُسدد التسوية المالية على 3 أقساط وبناء على ذلك تم توقيع الأوراق.